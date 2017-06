Venemaa lennuk teeb homme Eesti kohal vaatluslennu

Toimetanud Urmas Lauri



Venemaa lennuk Haapsalu kohal 25. juulil 2014. Foto: Urmas Lauri

Homme hommikust kuni lõunani teeb Eesti kohal Avatud taeva lepingu raames vaatluslende Venemaa Föderatsiooni lennuk, mis saabus täna Tartu lennuväljale sarnaselt vaatluslennult Soomest.

Venemaa Föderatsiooni vaatluslennud sooritatakse rahvusvaheliselt sertifitseeritud lennukiga An-30B, mis on varustatud digisensoritega. Lennukil on 17 vaatlejat Venemaalt ja Valgevenest, samuti neli Eesti kaitseväelast, kes

jälgivad vaatlejate tegevust ja marsruudist kinnipidamist. Mai lõpus sooritasid sarnase vaatluslennu Venemaa kohal Eesti ja Soome kaitseväelased.

Vene Föderatsioon on sooritanud Eesti õhuruumis vaatluslende alates 2005. aastast. Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa OSCE riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärk on avatuse, julgeoleku ja

usalduse arendamine riikide vahel, selle kitsam eesmärk on informatsiooni kogumine sõjalistest jõududest ning sõjalisest tegevusest.

Leping sätestab vaatluslendude läbiviimise leppega liitunud maade kohal ning informatsiooni kogumise õhust vaatlemise teel. Avatud taeva lepingus on määratletud protseduurid ning vastuvõtva ja inspekteeriva riigi õigused ning

kohustused lendude sooritamisel.

Avatud taeva leping kirjutati alla 1992. aastal Helsingis ning see jõustus 2002. aastal. Lepinguga on ühinenud 33 OSCE riiki, nende hulgas kõik NATO riigid. Eesti ühines Avatud taeva lepinguga 2005. aastal. Lepinguga ühinemisel

võttis Eesti Vabariik endale kohustuse vastu võtta kuni neli teiste lepinguosaliste riikide vaatluslendu oma territooriumi kohal aastas. Samuti käivad eestlased teistes riikides vaatluslende tegemas.