Nõuanne: läbimõtlematu tegutsemine reisi broneerimisel võib tuua hinnaüllatusi

Pille Kalda, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused saavad aastas kümneid tuhandeid pöördumisi tarbijatelt, millest iga viies on seotud reisiteenuste hindadega. Alati ei ole algse hinna lõpphinnaks kujunemisel põhjuseks tarbija eksitamine kaupleja poolt, vaid hinda võivad kergitada ka tarbija tellitud lisateenused või hilisem soov broneeringut muuta, kirjutab tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.

Tarbijad on nõustamiskeskuse võrgustiku poole pöördunud küsimustega, mis puudutavad olukordi, mil veebis broneeritud teenuste, näiteks lennupiletite, hotelli või autorendi maksumus on kujunenud plaanitust suuremaks. Euroopa Liidus kehtib nõue, et tarbijale peab olema teada teenuse lõpphind, mis sisaldab kõiki makse ja muid tasusid.

Nõustamiskeskuste võrgustiku läbiviidud seire, mis hõlmas tarbijate pöördumisi, tarbijate e-küsitlust ning testiks sooritati ka ise broneerimisi, näitas, et sageli pole küsimus ainult kauplejate läbipaistmatutes hindades või hindade kuvamises, vaid ka selles, et tarbijad ei loe hoolikalt, millele nad alla kirjutavad. Seega tasub broneeringut tehes olla hoolas andmete sisestamisega ning mitte kiirustada.

EL tarbija nõustamiskeskused koostasid projekti käigus tõstatunud probleemide ja küsimuste põhjalt tarbijatele 10 nippi, kuidas puhkusereisi broneerides vältida üllatuslikke tasusid: