Veobagil võistlev Markus Häidberg on veokameeste pesamuna

Kalle Allik

Markus Häidberg on 17aastane kuulmispuudega noormees Haapsalust, kelle suurimaks hobiks on veobagiga sõitmine ja selle ehitamine. Selgituseks olgu öeldud, et veobagi, mida rahva seas ka krokudillideks ehk krokudeks kutsutakse on veoauto GAZ 53 baasil ehitatud bagi. Markus on esimene ja ainuke Läänemaa mees, kes selle alaga tegeleb ja keda veokameeste ringkonnas pesamunaks peetakse.

Veoautokross on ala, mis maailmas antud kujul on üsna unikaalne ja meie rõõmuks on Eesti üks nendest vähestest riikidest, kus sellega tegeletakse. Sõidetakse kolmes erinevas võistlusklassis: kabiiniautod GAZ 51/52 ja GAZ 53 ning veobagid . Võistlused viiakse läbi spetsiaalsetel autokrossi radadel, starditakse ühisstardist mees-mehe vastu ning seda sõltumata ilmast või rajaoludest. Seetõttu on võistlused alati äärmiselt vaatemängulised ja atraktiivsed, kuna just tihti ei ole võimalust näha sääraseid automürakaid üle mullavallide hüppamas või tohutul kiirusel teineteise vastu positsiooni eest võitlemas. Võisteldakse ühisstartidega sõitudes, toimub kaks poolfinaalsõitu ja finaal igale klassile.

Toimuvad Eesti meistrivõistlused juba eespool nimetatud masinaklassides. Käesoleval aastal on need kuue etapilised, millest kaks (Tapa ja Piiroja) on juba toimunud ning Markus, kes kooli lõpetamise tõttu esimesel etapil osaleda ei saanud, saavutas Piirojal kuuenda koha. Samuti toimuvad GAZ 51/52 ja veobagide klassis Balti meistrivõistlused.

Kuidas Markus selle ala juurde sattus?

Markus: väiksena käisin isaga veoautokrossi võistlusi vaatamas, sest isa on Tartu kandist, kus veoautokross populaarne on. Sealt see pisik ilmselt külge jäi ja kui 2015 a. märtsis kirjutas Delfi minust loo ja seal minult küsiti , mis mu unistus on, siis ma vastasin, et mu suurimaks unistuseks on veoautokrossi sõita. Artikkel jõudis alaga tegelejate Facebooki kommuuni ning bagisõitja Eino Tänavotsa kõrvu. Suhtlus viis selleni, et mul avanes võimalus Tänavotsa veobagi rooli istuda ning teha sellega mõned kiiremad ringid teha. Asi hakkas mulle nii meeldima, et 2015.a sügisel ostsin tol aastal nii Eesti kui Balti meistrivõistlustel kolmandaks tulnud Eino Tänavotsalt bagi ära. Tänu isale ja V&K auto OÜ abile saime bagi sõidu- ja võistluskorda.

Minu esimene kross toimus 2016 aastal Tapal. Algul oli ikka väike pabin ka, aga kui rajale sõitma läksin ja üks krossimees mulle küljeraudade pihta sõitis, siis hirm aegamööda kadus ja sõit hakkas meeldima. Tapal saavutasin 4. koha, mis on seni mu parim tulemus.

Saavutatust veel

Enda esimesel hooajal, möödunud 2016. aastal, saavutas Markus nii Eesti kui Balti meistrivõistlustel 14 võistleja seas kuuenda koha. Käesolevaks aastaks on sihid seatud ja soov jõuda vähemalt mõnel etapil poodiumile. Talve ja kevade jooksul on tehtud kroku juures kõvasti tööd ja masin liikus Piiroja etapil nobedasti. Selle eest on Markus tänulik enda maailma parimale isale ja V&K auto OÜ -le. Markus on kindel, et kindlasti toob ta kunagi võidu Läänmaale ka! Markuse soov on, et ka Läänemaal veoautokross edeneks ja talle kohalikke konkurente tekiks.

Täpsemalt saab veoautokrossist ja tema ajaloost lugeda siit.

Fotod: Kalle Allik, krossifänn Aivo, Viljar Sukk



Piiroja rajal 2017. Foto: Kalle Allik



Tapa rajal 2016. Foto: Krossifänn Aivo



Varstu rajal 2016. Foto: Viljar Sukk