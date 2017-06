Lääne-Nigula vald saab toetust Taebla lasteaia rekonstrueerimiseks

Toimetanud Urmas Lauri

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas omavalitsuste lasteaedade energiasäästu investeeringute rahajaotuse. Kokku toetab riik 42 lasteaia rekonstrueerimist summas 12,1 miljonit eurot. Toetusraha antakse Eestile laekuvatest CO2 kvoodimüügituludest. Lääne-Nigula vald saab Taebla lasteaia rekonstrueerimiseks ligemale 130 000 eurot.

„Riigi tugi lasteaia hoonete energiasäästlikkuse suurendamiseks on omavalitsustele väga oluline, sest küttekuludelt säästetud rahaga saab teha muid vajalikke investeeringuid või tegevusi elanike heaolu parandamiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Heas korras, energiasäästlikud ja turvalised lasteaiad on olulised igale omavalitsusele ja loomulikult ka peredele.“

Toetus on mõeldud omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Raha jaotamisel on arvesse võetud, et see jõuaks igasse Eesti piirkonda ning seetõttu konkureeriti regioonidepõhiselt, mitte üleriigiliselt. Põhja-Eesti saab 2,8 miljonit, Kesk-Eesti 2,3 miljonit, Lõuna-Eesti 3,2 miljonit, Lääne-Eesti 1,7 miljonit ja Kirde-Eesti 2,1 miljonit eurot toetust.

Projektid valisid välja Keskkonna Investeeringute Keskuse energiasäästu eksperdid.