Lääne Elu paberleht neljapäeval, 29. juunil

Lääne Elu

Utilitas lubab Haapsalule paremat soojusvarustust

Sel kevadel ja suvel on kogu linna hõlmavad torutööd ning üles kaevatud linnatänavad Haapsalu elanike närvid tõeliselt proovile pannud. Üks peavalu allikas, Tamme tänava ristmik, on just valmimas, kui osa linnaelanikke läheb vastu uuele katsumusele. Teisipäeval jõudsid Utilitasele kuuluva Haapsalu katlamaja ja soojustorustiku peamagistraali renoveerimistööd sellesse järku, kus kortermajad jäävad mõneks ajaks sooja veeta, sest muud moodi seda mahukat renoveerimist teha ei saa.



Linnamäe ja Palivere lasteaed on suvel lahti

Esimest korda on Lääne-Nigula vallas suvel avatud kaks lasteaeda: Linnamäe ja Palivere.



Läänemaa noored tantsijad harjutavad tantsupeoks

Teisipäeval algasid XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään” proovid. Läänemaa noorte tantsijate esimesi proove käis vaatamas-jäädvustamas fotograaf Peeter Langovits.