Heli Kaldas: tule õppima Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžisse

Heli Kaldas, Haapsalu kolledži direktor

Haapsalu kolledžil täitub järgmisel aastal 20 aastat ja nende aastate jooksul on kolledžis pakutud õpet nii bakalaureuse kui magistri tasemel, nii õpetajakoolituse kui riigiteaduste valdkonnas, nii päeva- kui tsükliõppe vormis, kirjutab Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas (pildil).

Kolledž on oma olemuselt regionaalne teadus-, arendus- ja loomeasutus. Regionaalsust oleme tõlgendanud erinevatel aegadel erinevalt. Algusaastatel lõi Tallinnast eemal asuv kolledž võimaluse kohaliku kogukonna elanikele omandada kõrgharidus kodu lähedal. Algus tehti sisse õpetajakoolitusega. Tõenäoliselt ei ole olemas Läänemaal kooli, kus ei oleks tegevõpetajate seas kolledži vilistlasi ja sama kehtib ka kohalike omavalitsuste kohta.

Praegu oleme uhked selle üle, et pakume enesearenguvõimalust neljal rakenduslikul õppekaval tsükliõppe vormis. Muuhulgas on pakutavad õppimisvõimalused muutnud meie õppijate profiili. Kui veel 6-7 aastat tagasi oli kolledžisse sisseastunu enamasti äsja gümnaasiumi lõpetanud noor, siis tänasel päeval on meie õppija täiskasvanud, varasema õpi- ja töökogemusega, teadlik oma soovidest ja nõudlik õppe sisu ja läbiviimise osas. Nad on kui kvaliteedikontrollid, kes sunnivad kolledžit tegema oma tööd väga heal tasemel.

Eelnevast tulenevalt, peame me olema kursis uute õpikäsituste ja uuringutega, suutma olla vajadusel ranged ja võimalusel paindlikud, aga igal juhul hoolivad. Just hoolivus ja kiire reageerimine on omadus, mida üliõpilased Haapsalu kolledžis enim väärtustavad ja mida tänu meie väiksusele on ehk lihtsam saavutada kui suures ülikoolis.

Meie emaülikool, enam kui 8000 õppijaga Tallinna Ülikool, on võtnud omale ambitsioonika eesmärgi olla targa eluviisi eestvedajaks, tehes seda läbi viie fookusvaldkonna. Haapsalu Kolledži õppekavad haakuvad eelkõige fookusvaldkonnaga terve ja jätkusuutlik eluviis ja see lähenemisviis kajastub meie kõikides õppekavades. Ülikoolidel on mitmeid rolle, millest üks on ühiskonna teenimine, mida viivad edukalt ellu emaülikoolide juures tegutsevad regionaalsed kolledžid.

Haapsalu kolledžisse on koondunud mitme väga erineva valdkonna kompetents, mida heal meelel jagame, toetadas seeläbi regionaalset arendustegevust ja innovatsiooni – seda viimast eelkõige kolledži juures tegutseva kompetentsikeskuse kaudu, kus viiakse ellu rakendusuuringuid ning luuakse tervisedisaini lahendusi. Kuid nii nagu on muutunud maailm me ümber, on muutunud kolledži kontekstis ka mõiste regionaalsus ja saanud aegade jooksul laiaulatuslikuma tähenduse. Nimelt pärinevad õppijad üle terve Eesti, millest tulenevalt võime väita, et peale lõpetamist jõuavad üliõpilaste poolt omandatud teadmised/oskused tagasi nende koduregiooni.

Õppe jooksul läbi viidud uuringud omavad teaduslikku aspekti ja usaldusväärsust, rakendamaks neid erinevate omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide parendustegevustes. Nii loodi sel aastal lõputööde raames tarkvara vibroakustilisele voodile ja lisavõimalused mänguprojektile kasutades google teenuseid, pakuti välja bariaatriliste patsientide tervisenõustamise suunised ja uuriti energaijookide tarbimist IT firmade töötajate hulgas, analüüsiti mootorratturite täienduskoolituse hetkeseisu ja hinnati liikluskasvatuse olukorda lasteaedades, loodi disainlahendused väliköögi abilauale ning liiklusteemaline õppemängukomplekt üldhariduskoolide I kooliastmele.

Kuid üks asutus toimib hästi vaid siis, kui on millest innustuda ja tunnetatakse üksteise toetust. Haapsalu kolledži tegevust ja eksistentsi toetavad Tallinna Ülikool, Haapsalu linnavalitsus ja Lääne maavalitsus. Oleme rõõmsad, et meie põhipersonali liikmetest enamus on Haapsalu elanikud, kelle maksutulu laekub Haapsalu linnale. Kõrgharitud hea tasemega õppejõude tuleb küll suurel määral tuua mujalt sisse, kuid meie vilistlaste hulgas on üha enam neid, kes peale lõpetamist suundunud edasi õppima ja omandanuna magistrikraadi tulevad kolledžisse tagasi – sedakorda õppejõuna. Soovides kogeda midagi sarnast, tule kolledžisse õppima. Õppida ei ole kunagi hilja!

