Taebla uus koolimaja saab klaasist katusega aatriumi

Kaie Ilves

Taebla kooli eskiis. Lääne-Nigula vald

Arhitekt Kaie Enno eskiisi järgi saab Taebla uus koolimaja läbi kahe korruse ulatuva aatriumi, millel on klaasist katus. Aatrium asub hoone keskel.

Aatriumis lapsed lõunatavad ja veedavad seal vahetunnid. Esimesel korrusel asuv aatrium koos garderoobi ja aulaga moodustab ühise avatud ruumi. Garderoobi ja aula kohale klaasist katus ei ulatu. Teisel korrusel paiknevad aatriumis siserõdud.

„Nii me soovisime, et vältida pikki koridore. Oli taotluslik, et oleks hästi palju valgust ja võimalust vabalt liikuda,” ütles Lääne-Nigula valla haldusjuht Taivo Kaus.

Esimesel korrusel hakkavad õppima algklassilapsed. Teisel korrusel asuvad ainekabinetid: loodusained, kunst ja muusika, matemaatika, keeled jms.

Uus koolimaja on 1650 ruutmeetri suurune. Võrdluseks: praeguses koolimajas koos võimlaga on pinda 4550 ruutmeetrit.

Taivo Kaus ütles, et projekteerimise hange loodetakse välja kuulutada lähema kuu jooksul. „Kui hästi läheb, algab ehitus tuleval kevadel, maja peaks valmis saama 2019. aasta sügiseks,” ütles Kaus.

Ehituse ajal õpivad lapsed praeguses internaadimajas ja osaliselt praeguses koolimajas. Kausi sõnul on esialgne plaan lammutada kõigepealt vaid osa hoonet, et lammutamata osas saaksid lapsed ehituse ajal õppida. Kui osa uut hoonet saab valmis, kolitaks lapsed sinna ja lammutataks ülejäänud vana osa. „Vähemalt selline on praegune plaan. Kui projekteerija ütleb, et see pole võimalik, tuleb midagi muud välja mõelda,” ütles Kaus.

Praegusest koolimajast jäävad alles võimla ja internaat, kus asuvad laoruumid ja õpetajate korterid. „Nii jääb see ka edaspidi,” ütles Kaus.

Lääne-Nigula volikogu otsustas kolm aastat tagasi, et Taebla gümnaasium suletakse. Tänavu lõpetas seal viimane lend ja edasi tegutseb kool üheksaklassilisena. Uue koolimaja ehituseks saab vald koolivõrgu korrastamiseks riigilt üle 1,7 miljoni euro, mille eest ehitab uue põhikooli hoone. Võimla ehitamist riik ei toeta. Vald ise kulutab koolimaja ehituseks ja võimla remondiks pool miljonit eurot.