Noortelaager „Noored ja meri”

Ridala vallavalitsus ja Haapsalu noorte huvikeskus korraldavad laste- ja noortelaagrit Ridala vallas Pusku turismitalus. Peetakse kaks 6päevast laagrivahetust noortele vanuses 9–14 eluaastat. Laagri kohtade arv on piiratud. Kohti on ühes vahetuses 15.

Projekti eesmärk on korraldada noortele suvelaager, mis suurendab noorte teadlikkust mere- ja keskkonnahoiust ning rannakalandusest.

I vahetus 9.–14. juulini

II vahetus 6.–11. augustini

Lisainfo: www.ridala.ee

Haapsalu noorte huvikeskus