Meeli Hunt: päästkem Taebla vana koolimaja (4)

Meeli Hunt

Taebla vanas koolimajas filmiti mai alguses kaadreid Leelo Tungla raamatute põhjal vändatavale mängufilmile „Seltsimees laps”. Olen 59. Ootan seda filmi, põks südames. Nii palju mälestusi, kirjutab Turvalepa juurtega Meeli Hunt.

Milline see kool minule samavanuse tüdrukuna oli! Oi, oi! Ilus, uus, võimas, puhas. Karm direktor Lembitu Varblane, kooliteenijad, kes kooli ja selle ümbrust korras hoidsid ning suviti jalgratastega kaugemalt kohale sõitsid. Kojamees Elmar, kes hommikuti töökäsud kooli hoovi kogunenud teenijaile kätte jagas. Vikatiteritamised, et kooli hobusele Saidale heina teha. Milline tegelik narratiiv seal taustaks on! Kui palju headust ja emotsioone, kui 8. klass lõpetas ja seitsmendikud neile internaadi köögis piduliku lõpulaua tegid. Kased kooli saalis lõpetamisel, esimesed romantilised hetked, pilguvahetused poiste-tüdrukute vahel enne lõplikku lahkumist koolimajast. Koolimaja ootab ju teid kõiki tagasi. Kannatlikult, nagu vanaema kaugel külas, kuhu te harva jõuate. Aga ta ootab. Kõigele vaatamata oodates ja lootes.

Mina ise ei ole seal koolis käinud, aga minu tädi Ida Põlluste oli kooli kokk ja tema juures möödusid kõik minu suved. Ka õpetajate toast Töörahva Lippu ja kirju toomas käies – kikivarvul läbi tühja koolimaja. Milline imeline maja see oli! Täis põnevaid saladusi, eriti üleval zooloogia ja inimõpetuse klass. Ussid katseklaasis ja inimese täissuuruses kuju. Veidi õõnes tunne. Ja muuseumituba. Ja üleval pööningutrepil vana harmoonium. Paar keelt sellel küll streikisid, aga rongisõidu ja koerapolka kannatas ära. Ja maja ees sirelid ja valged okasroosid. Tädi Ida alati rääkis nendega ja imetles. Nüüd on mulgi sama komme küljes.

Kui emotsioonid eemale lükata, kas oleks jumet sellel, et kutsuks vilistlased mõttetalguks kokku, et rääkida võimalusest see vana armas koolimaja taastada? Mõelda, milleks, mis funktsiooniga, millise kasutusega. Kui raudtee kunagi taastub, siis oleks ju liikumist. Polegi sääl kandis erilist kultuurielu. Minu juured on Turvalepal ning olen selles koolimajas kogenud oma elu ilusamaid aegu ja hetki. Sellest ka tahe see armas hoone päästa. Kes on nõus kaasa mõtlema ja õla alla panema?

Taebla vana koolimaja. Fotod: Urmas Lauri