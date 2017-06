Lääne päästekeskuses töötavad Eesti parimad ohutusjärelvalvajad

Toimetanud Kaie Ilves









Enne jaanipühi selgusid Viljandimaal päästeameti parimad ohutusjärelevalves. Individuaalses ja võistkondlikus arvestuses võidutsesid Lääne päästekeskuse inspektorid.







Individuaalse esikoha saavutas Karmo Näkk, Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamise alal.

Kolmanda koha viis Saaremaale Margo Kubjas, Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo ehitusvaldkonna juhtivinspektor.

Teise koha saavutas Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Ergo Manninen.







Võistkondlikult astusid Lääne päästekeskuse kaks võistkonda samadele poodiumikohtadele. Kõrgeima auhinna võtsid endaga kaasa võistkond koosseisus Tiiu Varik ja Erti Suurtalu (Raplamaa), Georg Kalde ja Raido Mets(Pärnumaa).

Võistkondliku pronksi võitsid Piret Sarapuu (Läänemaa), Alari Tõnissoo ja Karmo Näkk (Pärnumaa) ning Margo Kubjas (Saaremaa).

Teise koha saavutasid Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvajad.







Võistlustest võtsid osa inspektorid kõikidest päästekeskustest, kokku seitse võistkonda. Mõõtu võeti kaheksal alal, alustades üldise ja erialase testiga. Edasi pandi ennast proovile tuleohutuspaigaldiste tundmises, kemikaaliohutuses, suhtlemises klientide ja meediaga. Peale selle tuli läbida ohutusjärelevalve takistusrada. Samuti tuli olemasolevate materjalide põhjal tuvastada tulekahju tekkepõhjus, näidata oma ohutut sõiduoskust ja anda kannatanutele esmaabi.







Lääne päästekeskuse juhi Ivar Kaldasauna sõnul oli tegemist mitmekülgse võistlusega, kus pandi proovile võistlejate loovus ja taiplikus, ohuteadlikkus ja erialased teadmised.

„Ammu on möödas ajad, mil oli järelevalveinspektor lihtsalt bürokraat,” ütles Kaldasaun. „Usun, et Lääne-Eesti inimesed võivad magada kõige rahulikumalt, sest nende ohutuse nimel töötavad parimad inspektorid,” sõnas Kaldasaun.







Päästeameti ohutusjärelevalve üle-eestilised kutsemeisterlikkuse võistlused peeti esimest korda. Lääne päästekeskus on parimaid välja selgitanud 2015. aastast. Tänavuste võitjate seas on ka esimeste võistluste üldvõitjad Georg Kalde (2015) ja Erti Suurtalu (2016).