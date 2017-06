Lääne-Nigula valla lasteaiad on suvel lahti

Kaie Ilves

Palivere lasteaed on tänavu svel avatud. Arhiiv

Esimest korda on Lääne-Nigula vallas suvel avatud kaks lasteaeda: Linnamäe ja Palivere.

„Juba eelmisel suvel olid lapsevanemad rahulolematud, et lasteaiad on kinni. Vanavanemad on ju nii noored, et käivad ise veel tööl ega saa hoida,” ütles Lääne-Nigula valla haridusnõunik Kristi Kivipuur.

Linnamäel ja Paliveres oli nõudlus suvehoiu järele suurem kui Taeblas ja Ristil. Taebla lasteaia lapsed saavad käia Linnanäe ja Risti lasteaia omad Palivere lasteaias. Mõlemas on avatud üks rühm. Linnamäel käib suverühmas 15 last, Paliveres 20 last.

Lasteaiad on lahti 4. juulini, seejärel uuesti avatud 1. augustist. „Kaks nädalat peavad lapsevanemad ise hakkama saama,” ütles Kivipuur.