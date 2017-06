Haapsalu Tamme ristmik saab lähipäevil asfaltkatte

Eile paigaldati Tamme ristmikul alumist asfaldikihti, pealmise kihi peaks ristmik saama lähipäevil. URMAS LAURI

Eile pandi Haapsalus Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmikul asfaltbetoonkatte alumist kihti, pealmise kihi paigaldab Lemminkäinen Eesti AS lähipäevil.

„Praegu peaksid tööd viimase graafiku järgi klappima,” ütles Tamme ristmiku ehituse objektijuht Hardi Riis eile ja lisas, et nii tänava kui ka kõnniteede asfalteerimine peaks lõppema lähipäevil.

Asfalteerimise tõttu suleti ristmik liikluseks eelmise nädala alguses täies ulatuses, kui paika olid saanud valgusfooride kohad ja torud-kaablid. Eile paigaldas Lemminkäinen Eesti AS ristmikul vihmasabinate kiuste alumist asfaldikihti.

„Vihm seda tööd ei takista,” nentis Riis. „Homseks-ülehomseks vihma ei luba ning pealmise asfaldikihi paigaldamisel seega takistusi pole. Asfalt tuuakse Haapsallu Pärnu külje alt Saugast. „Tallinnast oleks sama pikk maa,” nentis Riis.

Ristmikul oli eile ametis paarkümmend töömeest. „Asfaldimehi on seitse, kivibrigaadis viis meest, samuti masinajuhid,” loetles objektijuht.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani sõnul saab ristmiku rekonstrueerimisest selgema pildi neljapäeval, mil ehitaja tuleb linnavalitsusse aru andma.

Kaos vanalinnas

Tamme tänava ristmiku ehitus peaks lepingu kohaselt lõppema 8. juulil.

Esialgses tööplaanis pidi ristmik olema asfalteeritud 23. juuniks, praeguse seisuga on tööd libisenud viis päeva hilisemaks. Mai lõpus eeldati, et ristmiku mõlemad sõidusuunad avatakse 3.–4. juulil.

Kaootiline on seis Haapsalu vanalinna tänavail. Suurem kaevamistöö on veetorustiku paigaldajail käsil Läänemaa haigla ees Vabal tänaval, kus peaks töö lõppema kirjade järgi juulis.

Jaani, Kooli, Vee ja Suur-Mere tänav kuni Viieristini pidi asfaltkatte saama hiljemalt 2. juunil, Rüütli tänav lubati asfalteerida ja korrastada kõnniteed 9. juuniks. Seni pole tänavaid seal kandis veel korda saadud.

Torustiku lappimiskohtades on ohtlikult järskude servadega asfaldiaugud, mis panevad sealtkaudu liiklevad autojuhid vanduma. Kuumaastikul suure kiirusega siiski ilmselt ei liigelda, sest puruks pole oma autot veel keegi sõitnud. „Kaebusi pole tulnud, kahjunõudeid pole esitatud,” kinnitas Vikman.

Vikman oli päri, et remondikohad on nõuetekohaselt tähistamata ning kui õnnetus peaks juhtuma, on ehitajal sellest paksu pahandust.

Ootamatused segavad

Miks on peaaegu kõigi tööde tähtajad üle läinud, selle kohta abilinnapeal selget vastust polnud. „Tegelikult on nii, et mina ka ei tea,” lausus Vikman. „Homme [täna] hommikul on Veevärgis koosolek, kus seda teemat arutatakse.

Haapsalu Veevärgi juhataja Kaido Erik selgitas, et ehitaja andis tänavate kaupa tähtajad, millal peavad tööd tehtud olema, kuid maa-aluste torutöödega kaasneb alati „rõõmusid”, mis graafiku segi paiskavad. „Ehitaja annab tähtaja eeldades, et asi läheb plaanitult, kõik ootamatused aga muudavad tööde käiku ja tähtaegu.

Näiteks Haapsalu algkooli juures puuriti kaks korda n-ö tundmatusse, projektil märkimata veetorusse. Sellega kaasnenud päästetööd lükkasid valmimistähtaega edasi.

Selgema pildi saab Haapsalu vanalinna tänavate kohta tänasel ehitusnõupidamisel. „Saame ehitajalt uued ajad, millal ja kuhu asfalt paigaldatakse," lausus Erik.

Haapsalu vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde hanke võitnud Viimsi Keevitus pole varem Haapsalus ehitanud.

Mullu mais sai Haapsalu Veevärk Ühtekuuluvusfondi veemajanduse projekti viimasest voorust 1,4 miljonit eurot. Projekti järgi renoveeritakse reoveepuhasti eelpuhasti ning vahetatakse Haapsalu linnas välja vee- ja kanalisatsioonitorustik. Projekti kogumaksumus on ligi 2 miljonit eurot, toetust saadakse 1,4 miljonit eurot. Tööd peavad tehtud olema 8. oktoobriks.