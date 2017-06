Galerii: tantsupeolised asusid Tallinna poole teele

Kaire Reiljan

Täna hommikul kell 8 startis Läänemaalt Tallinna poole 11 bussi, mis toimetavad meie maakonna tantsijad noorte laulu- ja tantsupeole.

Varahommikul oli Haapsalu veekeskuse esine siginat-saginat täis. Järjest vuras juurde autosid, mis lapsi koos mitmeks päevaks vajaliku kraamiga kohale tõid. Paigutati kotte, magamisvarustust ja rahvariideid bussidesse.

Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa jooksis paberid käed mööda veekeskuse esist ja suunas tantsurühmi õige bussi peale. „Me püüame ikka ühe õpetaja rühmad ühte bussi panna, aga alati see ei õnnestu,” sõnas Viitmaa.

Osa lapsevanemaid oli samavõrd elevil kui lapsed. „Ma olen nii närvis, nagu läheksin ise,” tunnistas üks ema, kes poja tantsupeole saatis. Teine ütles, et plaanis küll kõik varakult kokku pakkida, aga ikka lõpetati peolesõidu ettevalmistused alles kell kaks öösel. Kolmas ema, kellel tantsupeole minemas kolm last ja kes ise ka saatjana kaasa sõidab ohkas, et pakkimist oli omajagu – nelja inimese asjad.

Nii Viitmaa kui ka tantsujuhid Liia Lees ja Tiiu Tulvik tunnistasid, et unetunde jäi väheks – kes oli juba viiest-kuuest üleval, et kõik vajalikud asjad ära korraldada.

XII noorte laulu- ja tantsupeole „Mina jään” läheb Läänemaalt kokku 921 lauljat, tantsijat, võimlejat ja pillimeest. Neile lisanduvad kollektiive saatvad juhendajad ja lapsevanemad.

Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa ütles, et kuigi Läänemaa rahvaarv väheneb, siis meie laulvate ja tantsivate noorte hulk pigem kasvab. Eelmisel noorte laulu- ja tantsupeol osales sadakond läänlast vähem.

Kõige enne sõitsid peole tantsijad ja võimlejad, sest neil algab tihe prooviaeg. Reede hommikul asuvad Tallinnasse teele pillimehed ning neidude- ja poistekooride lauljad ning laupäeva hommikul liituvad nendega ülejäänud lauljad. „Laupäeva lõunaks on kõik Läänemaa peolised Tallinnas,” ütles Viitmaa.

Fotod Arvo Tarmula