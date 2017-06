Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 21.06.2017. a korraldusega nr 383 kehtestati Karja tn 21 krundi detailplaneering Haapsalu linnas.

Planeeringuga kavandati 1615 m² suuruse krundi jagamine kaheks krundiks. Planeeritud äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundil asuvad kahekorruseline ärihoone, mis on planeeritud osaliselt korteriteks ümber ehitada, ja abihoone. Planeeritud elamukrunt on hoonestamata ja krundile on määratud ehitusõigus ning hoonestustingimused üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu linnavalitsus