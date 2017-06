Nigula Piim sai tõuloomakasvatajate ühistu autasu

Toimetanud Urmas Lauri

Teiste hulgas oli autasustamisel ka Nigula Piima loomakasvatusjuht Tiina Roosalu (vasakult kolmas). Foto: Lii Sammler

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ)pidas Kehtnas aastakoosolekut, mille käigus autasustati parimaid piimatootjaid igast maakonnast.

Volinike koosolekule esitasid ühistu eelmise aasta tegevusaruande ETKÜ juhatuse esimees Tanel Bulitko ja nõukogu esimees Aavo Mölder. Kinnitati aastaaruanne ja bilanss, räägiti tehtust, probleemidest, plaanidest ja investeeringutest. Kuna 2015. aasta oli piimatootjatele tervikuna raskem kui 2016., oli enamik näitajaid aastatagusest veidi paremad.

Samas ei saa mööda vaadata faktist, et kahe kriisiaasta jooksul kokku on müüdud ligi 20 000 spermadoosi vähem kui varasematel aastatel, mis tähendab ka 20000 sündimata vasikat. Ohtlik trend on ka see, et kui aastal 2015 müüdi Eestist välja umbes 60 000 tõulooma, siis aastal 2016 tervelt 121 000. Kuigi tõumüük aitas farmeritel raske aja üle elada, toob seegi kaasa meie piimakarja vähenemise.

Toodang on aga endiselt kõrge – Eesti on mulluse keskmise piimatoodanguga lehma kohta – 8769 kg – Euroopas teisel kohal Taani järel.

ETKÜ autasustas ka iga maakonna parimat aretuskarja. Põlvamaalt oli selleks Põlva Agro, Raplamaalt Kaiu LT OÜ, Saaremaalt Kõljala POÜ, Pärnumaalt Vändra OÜ, Viljandimaalt Kõpu PM OÜ, Hiiumaalt Hiiu Agro, Valgamaalt Tõntso Agro, Ida-Virumaalt Mesiviss OÜ, Lääne-Virumaalt Voore Mõis, Jõgevamaalt Torma POÜ, Järvamaalt Kabala Agro, Läänemaalt Nigula Piim OÜ, Võrumaalt Tiit Niilo Nopri talu ning Tartumaalt Tartu Agro.

Tunnustati ka pariamt lihakarja, millesk on Kalmer Visnapuu Piira talu. Parimad toodangutõstjad olid Vardja Masinaühistu ja Valge Farm.