ID-kaardi sertifikaadid vajavad juuliks uuendamist

BNS

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) teatel tuleb selle nädala jooksul tuleb uuendada enne 2014. aasta oktoobri keskpaika välja antud enam kui 400 000 ID-kaardi sertifikaadid.

"Sertifikaadid tuleb uuendada dokumentide turvalisuse ning tõrgeteta digitaalse kasutamise tagamiseks. Näiteks Google Chrome võib juba piirata nõrgema krüptograafiaga sertifikaatide kasutust. See tähendab seda, et e-teenustesse ei ole võimalik sisse logida kasutades internetilehitsejat Google Chrome," ütles RIA eID valdkonna juht Margus Arm. "ID-kaardi kasutajale tähendab see takistusi igapäevatoimetustes, nagu näiteks internetipanga kasutamine. Kui kaardi omanik õigeks ajaks vajalikke uuendusi ei tee, võib juhtuda, et ID-kaart tuleb üldse välja vahetada," lisas Arm.

Vajalike uuenduste tegemiseks tuleb paigaldada arvutisse veebilehelt https://installer.id.ee/ uusim ID-kaardi tarkvara ning järgida lehel olevaid juhiseid. Kui tarkvara uuendamisvõimalust ei paku, siis ei pea kaardi sertifikaate uuendama.

Üraeguse seisuga on kasutuses üle 400 000 uuendamata ID-kaardi, mille sertifikaate ei saa alates juulist uuendada. Pärast 1. juulit on võimalik uuendada ainult neid sertifikaate, mis on väljastatud 2014. aasta oktoobri keskpaigast kuni läinud aasta märtsini.

Eelmise aasta märtsist väljastatud isikutunnistused on juba uute sertifikaatidega.