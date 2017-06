Haapsalus võtavad mõõtu põhjamaade lauatennisistid, läänlased kaasa ei tee

Riina Tobias

Foto: Arvo Tarmula

Täna Haapsalu spordihoones alanud põhjamaade noorte meistrivõistlustel lauatennises ei ole eakaaslastega mõõtu võtmas ühtki Läänemaa sportlast.

Võistluste korraldaja Heikki Soola sõnul pole meil juunioride ja kadettide seas praegu kedagi vastavatasemelist välja panna. "Vahel on nii," sõnas Sool. "Terves Eesti lauatennisekoondises on poiste hulgas juunioride klassis auk," selgitas ta. Seni Läänemaa noorte lauatennisele kuulsust toonud Toomas Vestli ja Aaro Õismets ning Kristiina Seiton ja Karin Talving on juunioride ja kadettide vanuseklassist välja kasvanud.

Haapsalus juba kuuendat korda peetavatel põhjamaade noorte meistrivõistlustel on seekord veel üks eripära: kohtunikeks on noorte asemel täiskasvanud. "Kohtunike tase on kõva," ütles Sool. Noored kohtunikud on praegu hõivatud Tallinnas algavatenoorte tantsupeo proovidega.

Haapsalus on kohal 107 lauatennisisti Islandist, Rootsist, Norrast, Soomest, Leedust, Lätist ja Eestist. Suurimad võistkonnad on välja pannud Eesti, Norra ja Island. Eesti ja Läti koondised saabusid treeninglaagrisse juba reedel, teised riigid pühapäeval.

Esimesena astusid võistlustulle kadettide ja juunioride nais- ja meeskonnad, kelle võitjad selgitatakse homme kella 13ks. Individuaalsed võitjad selguvad kolmapäeval. Võistlejaile on spordikeskuses välja pandud 24 lauda.

Järgmise aasta mais korraldab Haapsalu ka Põhja-Euroopa meistrivõistlused täiskasvanutele, järgmine lauatennise suurvõistlus on novembris toimuv rahvusvaheline Albert Kanepi mälestusvõistlus, mis on ühtlasi maailma reitinguturniir. Juba homme õhtust võõrustab Haapsalu rahvusvahelist lauatennisetreenerite koolitust, mille lektor on Euroopa üks tunnustatumaid treenereid Ferenc Karsai.

Praegu Haapsalu spordihoones toimuvaid võistlusi saab vaadata otse SIIT