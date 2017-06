Ametist lahkunud Nõva vallavanemat tahetakse tänada kuupalgaga (8)

Urmas Lauri

Deiw Rahumägi. Foto: Urmas Lauri

Neljapäeva õhtul otsustab Nõva vallavolikogu ametist lahkunud vallavanemale Deiw Rahumäele ühe kuupalga suuruse hüvitise maksmise. Hüvitada on kavas ka mehe saamata jäänud puhkusepäevad.

Kriminaalkuriteos süüdi jäänud Nõva vallavanem Deiw Rahumägi esitas 19. juunil lahkumisavalduse tervislikel põhjustel. Volikogu esimees Peeter Kallas ütles eelmisel nädalal Lääne Elule, et volikogu vabastabki vallavanema ametist just sellepärast, mitte põhjusel, et kriminaalkorras karistatuna ei tohi Rahumägi enam riigiametis töötada.

Nõva vallavanemana sai Deiw Rahumägi palka 1300 eurot kuus ja sellise summaga on volikogul endist vallavanemat ametist lahkumise puhul tänada.

Kui Rahumägi oleks vallavanema toolil püsinud kuni ametiaja lõpuni, mil Nõva liitub koos Noarootsi, Martna, Kullamaa ja Lääne-Nigula vallaga suureks Lääne-Nigula vallaks, oleks talle makstud ühinemispreemiaks aastapalk ehk 15 600 eurot. Rahumägi oleks selle raha saanud siis, kui teda poleks nimetatud ühendvalla vanemaks. Haldusreformi ergutamiseks kahekordistati garantiisid – lahkuvale vallavanemale antakse tänuks reformimise eest poole aasta palga asemel terve aastapalk.

Kohalike omavalitsuste korralduse seadus ei näe alla aasta ametis olnud vallajuhile lahkumisel rahalist tagatist ette, kuid haldusreformi tõttu tänatakse neid poole aasta palgaga. Vallavolikogule esitatud eelnõust ei selgu, kas Nõva vallale on viimasteks kuudeks kavas otsida vallavanemat või piirdutakse selle ametikoha puhul asendajaga. Volikogu esimees Peeter Kallas esitleb volikogule eelnõu „Vallavanema ametist vabastamine ja asendaja määramine“.

Nõva vallavanemana jäi Deiw Rahumägi ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises lõplikult süüdi 7. juunil, mil riigikohus otsustas, et ei võta asja menetleda. Esimeses kohtuastmes oli Rahumägi mõistetud õigeks, teises kohtuastmes süüdi. Viimane otsus jäi kehtima. Kriminaalkorras süüdi mõistetud isik ei tohi riigiametis töötada ja volikogu peab ta mõistliku aja jooksul ametist vabastama.

