Muuseum ja kogudus tänavad heldeid annetajaid

Aprillis paigaldati Haapsalu toomkiriku katusele viimane plekitahvel. Foto Arvo Tarmula

XIII sajandil rajatud Haapsalu toomkirikut on remontinud ja hooldanud paljud sugupõlved. Meie põlvkonnal oli au olla tunnistajaks, osaleda ja toetada viimaste aastakümnete suurimat tööd – toomkirik sai nelja aasta töö tulemusena uue katuse. Vahetati kogu katusekate, paigaldati 1078 vaskset plekktahvlit, restaureeriti kogu kiriku katusekonstruktsioon, esimest korda sai kirik ka vihmaveesüsteemi. Ajast lahkunud auväärt muinsuskaitsja ja koguduse juhatuse liikme Tõnis Padu unistus on ühiste jõududega saanud teoks. Aastal 2015 kutsus piiskop Tiit Salumäe oma ametisse õnnistamisel tegema annetusi uue katuse heaks. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kuulutas samal aastal välja annetuskampaania „Toomkirikule uus katus – tee sajandi annetus!”

Sellesse, et toomkiriku katus jälle vettpidav oleks, andsid oma panuse nii programmi „Pühakodade säilitamine ja areng”, Haapsalu linnavalitsus, EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus kui ka Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Kõige olulisema panuse andsite aga teie, head annetajad! Teid, kes te tundsite vastutust toomkiriku säilimise eest, oli kokku 354. Teie seas on nii eraisikuid, perekondi, ettevõtteid, sõpruskondi, kogudusi kui ka loomingulisi kollektiive. Kõigi teie abiga kogusime Haapsalu toomkiriku heaks 18 441,68 eurot. See on erakordselt suur toetus ja me oleme teile kõigile väga tänulikud.

Aitäh, et aitate meil hoida Haapsalu lugu!

Iga annetaja nimi on käsitsi graveeritud plekktahvlile. Sellest tahvlist saab ajakapsel, mis on paari sajandi pärast uue katuse panijaile tervitus aastast 2015. Loodame, et toomkiriku uus vaskplekiga kaetud katus jääb püsima vähemalt järgmiseks kahesajaks aastaks.

Kaire Tooming

Haapsalu piiskopilinnuse juhataja

Anton Pärn

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja

Tiit Salumäe

piiskop EELK Haapsalu kogudus