Pühapäeval sõidetakse Palivere rattamaratoni (1)

Palivere etapi start. Foto erakogu

Pühapäeval, 25. juunil sõidetakse maastikurattasarja Marimetsa Kapp sellesuvine kolmas, vast kõige oodatuim etapp Paliveres.

Palivere etapp erineb kahest esimesest etapist pikkuste valikuga. Valida on võimalik kolme distantsi vahel. Pikim põhisõit 60+ distants on 56km, veidi lühem pikk põhisõit 31km ning lühike põhisõit seekord 15km. Ka lastesõitude distantsid erinevad oma pikkuselt eelnevatest. Vastavalt vanusele on lastesõitude distantsid 1,4 km, 0,8 km ning 0,2 km.

Stardimaterjali väljastamise ja registreerimisega alustatakse võistluskeskuses kell 10.00. Lastesõitudele saab registreerida kuni 10.45. Toimub ka laste tutvustussõit, et parimad möödasõidu kohad valmis vaadata. Lastesõitude startidega alustatakse 11.00. Põhisõitudele saab registreerida ning stardimaterjalid haarata kuni 11.30 ning juba pool tundi hiljem ehk 12.00 saab stardi pikim ehk 56 km pikkune põhisõit. Neile järgnetakse 15minutiliste vahedega ehk 12.15 lühike, 15 km pikkune distants ning 12.30 pikk distants 31 km.

Eelmine aasta näitas kerget jalga Palivere etapi võitnud Silver Schultz ning seda pea kahe minutilise edumaaga. Samuti on Schultz hõivanud tänavu Marimetsa Kapi kahe esimese etapi kõrgeima koha poodiumil. Ei ole palju aega jäänud, et teada saada, kas Schultz kordab möödunud hooaja tulemust ning jätkab etapi võitudega.

Pärast Palivere etappi on aega puhata ning taastuda lausa 5. augustini, kui peetakse Marimetsa sarja Vormsi etapp.

Palivere XII Rattamaratoni stardipaigaks on Palivere turismi- ja tervisespordikeskus.

Rajaga saab tutvuda virtuaalselt linkidel:

Lühike distants

Pikk distants

60+ km distants