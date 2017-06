Võidupühaks värskendati vabadussammas

Kaire Reiljan

Võidupühaks sai vabadussõjas langenute mälestusmärk Haapsalu Lossiplatsil skulptori-restauraatori Paul Uibopuu käe all värskema väljanägemise.

Jaanieelsel nädalal on Uibopuu olnud ametis vabadussõjas langenute samba puhastamise ja parandamisega. „Kuju on pestud ja ülemine osa korras. Nüüd on jäänud alusetööd,” kirjeldas ta oma tegemisi teisipäeva pärastlõunal. „Neljapäevaks peab valmis saama,” ütles restauraator.

Uibopuu sõnul oli samba ülemine osa üsna heas seisus, kuid alumise, trepistiku seis seevastu üsna hull. „Trepistik on tehtud Harjumaalt pärit paekivist, millel on praod sees,” selgitas restauraator. Pragudesse sattunud vesi on külmudes ja sulades kivi murendanud.

Uibopuu ütles, et kehvas seisus trepistik ei ole samba enda püsimisele ohtlik, sest sammas toetub siiski valatud betoonvundamendile ja dekoratiivtrepp on kaunistuseks.

Restaureerimisel puhastas Uibopuu samba ülemise osa ja kuju survepesuriga, sättis äravajunud trepikivid sirgeks ning täitis trepistiku praod ja murenenud paigad fiiberseguga. Uuesti vuugiti ka trepikivide vahed.

Haapsalu vabadussõjas langenute mälestussammas avati esimest korda 1924, kuid 1941. aasta 19. juuni öösel lasid punaarmeelased selle õhku. Mälestussammas taasavati 27. novembril 1994. Nii esimesel kui ka teisel korral tehti samba rajamiseks rahva seas korjandus.

Tänavugi kutsusid linnapea Urmas Sukles ja kaitseliidu Lääne maleva pealik Rasmus Lippur inimesi annetama samba korrastamise heaks. Sukles ütles toona, et linn saaks ka oma rahakotist teha samba korda, kuid annetuste kogumine annab ka inimestele võimaluse anda oma panus.

Kolmapäeva hommikuks oli 73 inimest või organisatsiooni annetanud 4040 eurot 98 senti. Samba korrastamine läheb maksma 4400 eurot.

Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus ütles, et kuigi sammas saab remonditud, saab annetusi edaspidigi teha. Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse samba kõrvale paigaldatavale plaadile.

Sel sügisel hakatakse korrastama samba ümbrust, millest kujundatakse lipuväljak. Haapsalu linnavalitsuse arendus- ja muinsuskaitsespetsialisti Ülla Parase sõnul lükati lipuväljaku rajamine sügisesse, et ehitus ei häiriks suveüritusi.

Lipuväljaku rajamiseks sai Haapsalu linnavalitsus rahandusministeeriumi lipuväljakute programmist 30 000 eurot toetust. Lipuväljaku projekti autor on arhitekt Kersti Lootus.

Fotod Arvo Tarmula