Saartele veeti rekordarv inimesi ja autosid, jalakäijapileti saab ka sadamakohvikuist (6)

Toimetanud Urmas Lauri

Parvlaev Tiiu Heltermaal. Foto: Urmas Lauri

Esialgsetel andmetel olid tänavusel neljapäeval 22. juunil võrreldes mulluse kolmapäevaga 22. juunil mandri ja suursaarte vahel teenindatud reisijate ja sõidukite arvud järgmised:

Virtsu- Kuivastu liin kokku 12 142 reisijat, mis oli 16% rohkem kui 2016 aastal ja 4 452 sõidukit, mis on 20% rohkem kui eelmisel aastal.

Rohuküla- Heltermaa liin kokku 4 940 reisijat, mis on 37% rohkem kui 2016 aastal ja 1 719 sõidukit, mis on 70% rohkem kui 2016 aasta.

Rohuküla ja Heltermaa sadamahoonetes tegutsevad kohvikupidajad müüvad alates tänasest Rohuküla-Heltermaa jalakäijate pileteid. Kohvikutes teenindatakse piletisoovijaid üldises järjekorras.

"Seega palume olla sadamates aegsasti, et kõik toimingud saaks tehtud," teata TS Laevad oma veebilehel.

Jalakäijate pileteid on võimalik osta lisaks sadamakassadest ning kõige kiirem ja mugavam on piletiost e-keskkonnast www.praamid.ee.