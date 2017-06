Ridala Offroadil oli nii pinget kui ka dramaatikat

Aivo Paljasmaa

Nädalavahetusel Panga vanas karjääris peetud maasturite kestvussõidu Eesti meistrivõistluste II etapil saavutasid Ridala mehed ühe esikoha ja kaks teist kohta.

TR-1 võistlusklassis valitsesid sõitu algusest lõpuni Üllar Ahi (Antsla) ja Indrek Paluteder (Tartu). Nende selja taga käis aga äge heitlus, kus lõpuks kodurajal sõitnud Ridala mehed Raivo Kruusmann ja Ahtos Sinkevicius suutsid viimasel ringil mööduda Saku meestest Jüri Koppasest ja Andres Laurist.

16 ekipaaži seas olid ülejäänud Ridala võistlejate kohad 8. (Üllar Paas, Andres Tretjakov) ja 10. (Timo Uusoja, Maido Kalju, Carl Langi).

ET-1 masinaklassis tabas ebaõnn lätlasi. Riia abielupaar Vadims Seleckis ja Sanita Selecka olid liidrikohalt sunnitud taanduma elektroonilise gaasipedaali tõrke tõttu. Muda ja vesi ei soosi elektroonikat. Lõpuks võitsid Põlvamaa mehed Toomas Land ja Lauri Junkin pikalt „kaasmaalaste” Tõnu Zeigeri ja Raul Luki ees. Riialased gaasi enam anda ei saanud ja veeresid üle finišijoone kolmandana.

Läänemaa võistlejate kohad 13 ekipaaži konkurentsis: 5. Raivo Kruusmann, Martti Ungert, 7. Martin Ment, Taavi-Hannes Kreemann, 8. Ahtos Sinkevicius, Toomas Tenson, 9. Oliver Laug, Marto Lääts, 12. Mark-Aaron Ment, Heldur Orav.

Kõige kiiremini suutsid umbes 2,5 km pikkusi ringe läbida ATV-sõidukid. Algusest peale juhtisid vaheldumisi vennad Karl-Erik Abram (Aruküla) ja Markus Abram (Jõelähtme). Lõpuks noorem vend Karl-Erik väsis ja langes kolmandaks. Võitis Markus, keda viimastel ringidel ründas ohtlikult Turba noormees Anton Martin.

Kaasvõistlejad ja huvilised soovivad aga kiiret paranemist neljanda koha saanud tallinlasele Indrek Vainlole, kes sattus viimasel ringil avariisse.

Veokite klassis olid Ridala mehed Arvo Kruusmann, Martti Ungert ja Tiit Kaljuveer juba võidurõõmu maitsmas, aga viimasel ringil oskasid nad kodurajal leida ohtliku porimülka, kus nende ZIL rattad taeva poole keeras. Esikoha said tartlased Urmas Uffert, Roomet Soome ja Kris Laarmann. Kahekordse Eesti meistri Kruusmanni meeskond tuli teiseks.

ET-2 masinaklassis oli stardis kolm võitjasoosikut. Algul valitsesid sõitu lätlased Girts Gailitis ja Guntis Puzulis ning Joel Purga (Vastsemõisa) ja Kiur Ojala (Kärdla). Ape meeste masinal kuumenes mootor üle ja nad katkestasid. Eestlaste masinal tuli aga rehv maha ning uuesti rajale saamine võttis aega.

Liidreid pidevalt seiranud Ridala mehed Matis Trei ja Priit Hänni pääsesid juhtima ning targa ja masinat säästva sõiduga hoidsid edumaad lõpuni. Tasuks esimene võit koduradadel.

Ridala Offroad peeti neljandat aastat jutti. Peakohtunik Jaan Villak hindas kõrgelt Ridala maasturiklubi korraldustööd: „Nad on aastatega arenenud ja mõjuvad väga tegusa sõpruskonnana. Rada ise on huvitav ja ainulaadne. Vanas liiva-kruusakarjääris peetav sõit on publikule hästi jälgitav. Nagu amfiteatris.”

Fotod Arvo Tarmula