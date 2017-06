PKC-st koondatuist on töö leidnud ligi kaks kolmandikku (1)

BNS

PKC sulges Haapsalu tehase 2015. aasta suvel. Foto arhiiv

Töötukassa teatel on 10. juuni seisuga oli töötukassa Tallinna ja Harjumaa ning Läänemaa osakondades end töötuks registreerinud 397 PKC tehastest koondatud inimest, kellest 263 inimest ehk 66 protsenti on leidnud endale uue töö, kirjutab Harju Elu.

PKC plaanis aasta jooksul, ajavahemikul aprillist 2016 kuni märtsini 2017, koondada kokku 542 inimest. 10. juuni seisuga oli töötukassas registreerinud töötuks ja/või saanud koondamishüvitist kokku 516 inimest, kes koondati PKC Eestist möödunud aasta 1. jaanuarist käesoleva aasta 10. juunini. Koondamishüvitist maksis töötukassa nendest 417-le, kellest 298 asus tööd otsima töötukassa abiga. Lisaks registreeris töötuks veel 99 inimest, kes koondamishüvitist ei saanud.

Kokku registreerus töötuna 397 inimest, valdavalt Tallinna ja Harjumaa piirkonnas – 363. Väiksem osa oli töötuna arvel Läänemaal – 34 inimest. Koondamishüvitise saajatest ei registreerinud töötuks 119 inimest, kellest kolmandiku moodustasid pensioniealised, teatas töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu.

Kaks kolmandikku kõigist koondamishüvitise saajatest olid PKC Eestis töötanud üle 10 aasta. Nemad said koondamishüvitist kahe kuu keskmise töötasu ulatuses ning nende keskmine hüvitis oli 1863 eurot. Kolmandik koondatuist oli PKC-s töötanud alla kümne aasta ning nende keskmine, ühe kuu töötasu suurune hüvitis oli 918 eurot.

Töötukassa ülevaade põhineb nende koondatute andmetel, kes said koondamishüvitist ja/või registreerisid end töötuna. Arvestada tuleb, et osa koondamisi leidis aset alles sel aastal ning hiljem koondatuil on olnud uue töö leidmiseks vähem aega, märkis Vanatalu.

Autotööstusele juhtmeköidiseid valmistav rahvusvaheline PKC Grupp teatas mullu veebruaris, et sulgeb 2017. aasta märtsis Keila tehase ja koondab 613 töötajat.