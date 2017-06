Maasikas on üks kasulikumaid marju

Malle-Liisa Raigla

Algamas on maasikahooaeg, mil valmivad tervislikud kodumaised marjad.

Maasikate maitse oleneb nende sordist, on magusamaid ja on hapukamaid. Põhjamaades kasvav magusaim maasikas on Bounty. Eestis on aga populaarsed magusad maasikad Polka ja Senga Sengana. Hoiustamiseks sobib kõige paremini Jonsok.

Maasikahooajal tasub maasikaid süüa, sest neis on palju kasulikke aineid. Peale raua, mis on tuntuim maasikais sisalduv aine, leidub neis ka antioksüdante, mis kaitsevad keha radikaalide eest.

Samuti on maasikais A-, B-, C-, E- ja K-vitamiini. Näiteks C-vitamiini on maasikas rohkem kui apelsinis. Peale selle sisaldavad maasikad fosforit, kaaliumi, katsiumi, foolhapet ja kiudaineid. Marjades on ka vaske, koobaltit, mangaani, tsinki ja joodi.

Maasikaid on soovitav süüa eelkõige inimestel, kellel on verega probleeme, kuid need on head kõigile. Marjade söömisel tuleb ettevaatlik olla vaid allergikuil, sest maasikad on ühed tuntumad allergeenid.

Soovitav on maasikaid sügavkülmas hoida, sest seal säilivad nende kasulikud omadused veel pool aastat. Maasikaid sobib külmutada nii marjadena kui ka püreena.

Maasikaid on kasvatatud juba 16. Sajandist peale.

Tee maasikast kooki!

Vaja läheb:

200 g küpsiseid (Selga šokolaadiküpsised või Digestive küpsised)

100 g võid

400 g toorjuustu

400 g vahukoort

200 g suhkrut

30 g želatiini

Umbes 300 g maasikaid

Kaunistuseks: maasikaid

Paisuta želatiin vees.

Kuidas teha:

Kõigepealt paisuta želatiin vees. Seejärel purusta küpsised, sega need sulavõiga ja suru segu kõvasti vormi põhja (24–26 cm läbimõõduga). Tõsta vorm seniks külma, kuni valmistad katet.

Hõõru toasoe toorjuust koos suhkruga pehmeks, lisa sinna hulka juba vahustatud vahukoor ja nirista juurde jahutatud želatiin seda samal ajal segades.

Viimasena lisa kreemi hulka tükeldatud maasikad ja vala valmis segu küpsisepõhjale. Hoia kooki vähemalt 4 tundi külmas ja enne serveerimist kaunista maasikatega.

Vaja läheb:

175 g jahvatatud mandleid

175 g pehmet võid

175 g suhkrut

175 g nisujahu

1 tl küpsetuspulbrit

1 tl jahvatatud kaneeli

2 lahtiklopitud muna

400 g maasikaid

Tuhksuhkrut

Kuidas teha:

Sega omavahel jahvatatud mandlid, või, suhkur, jahu, küpsetuspulber, kaneel ja munad. Suru pool tainast võitatud ja küpsetuspaberiga vooderdatud lahtikäivasse 24 cm läbimõõduga koogivormi (või kasuta 24 cm kandilist vormi). Kata tainas viilutatud maasikatega, peale suru ülejäänud tainas.

Küpseta 180kraadises ahjus umbes 45–50 minutit, kuni kook on veidi kerkinud ja pealt kuldpruun. (Kui kook kipub lõpu poole pealt kõrbema, kata fooliumiga.)

Lase koogil vormis jahtuda. Valmis kook puista üle tuhksuhkruga.