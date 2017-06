Taeblas mängiti suvevollet

Enn Kerge

Coolbet suvevolle 3. etapil Taeblas oli üheteistkümne võistkonna jagu osalejaid.

Naistest võtsid võidu Heliko Nukki, Triin Heilu, Eveli Maripuu ja Ana Laura Kaasik ning meestest Madis Jõgisalu, Henry Erik ja Martin Loorits.

3.etapi auhinnalaua katsid Nivea ja SL Läänela. Eeloleval teisipäeval mängitakse Taeblas suvevollet OÜ Bellfire auhindadele.

Seni toimunud etappide järel on Taeblas punktiarvestuses liider Madis Jõgisalu. Naistest on kolmikjuhtimine: võrdselt punkte on kogunud Heliko Nukki, Riina Suits ja Hele-Mall Eerik. Perekondade arvestuses juhivad Maanus, Marten ja Mai-Roos Jõevee.

Fotod Andra Kerge