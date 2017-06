Politsei: Haapsalus esmaspäeval poevarguselt tabatud naine mõisteti pooleks aastaks tingimisi vangi

Toimetanud Urmas Lauri

19. juunil peeti kinni naine, kes oli ühes Haapsalu kaupluses tõstnud oma kilekotti kristallmaagia ning kosmeetikatooteid koguväärtuses ligikaudu 215 eurot ning möödus kassast kilekotis oleva kauba eest tasumata jättes. Kaupluse turvatöötaja pidas naise enne kauplusest lahkumist kinni ning tagastas kauba poele.

Täna kinnitas Pärnu maakohus oma otsusega kiirmenetluses sõlmitud kokkuleppe, mille kohaselt naine mõisteti süüdi varguse katses ning talle mõisteti karistuseks 6 kuud tingimisi vangistust ühe aasta pikkuse katseajaga.

Naist on 2009. aastal kriminaalkorras karistatud, kuid see karistus on tänaseks kantud.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, osapooltel on võimalik 15 päeva jooksul esitada apellatsioon.