Põhja-Euroopa lauatennise noortemeistrid selguvad Haapsalus

Heikki Sool, võistluste pealik

Esmaspäeval kell 9.00 asuvad võistlustulle kadettide ja juunioride nais- ja meeskonnad Islandist, Rootsist, Norrast, Soomest, Leedust, Lätist ja Eestist kokku 93 lauatennisistiga.

Haapsalule usaldati nende võistluste korraldamine juba kuuendat korda, mis on meie kvaliteedi näitaja. Eesti ja Läti koondised saabuvad treeninglaagrisse juba reedel, teised riigid pühapäeval. Kahjuks ei näe seekord Eesti koondise ridades läänlasi, sest suureks on kasvanud Kristiina Seiton, Aaro Õismets, Toomas Vestli, Karin Talving ning samaväärseid noormängijaid meil praegu pole. Võistluste peakohtunik on Madis Koit ja lauakohtunikud meie omad kohalikud ja palju ka mujalt Eestist.

Võistlused toimuvad Haapsalu spordikeskuse universaalhallis ja vastavalt vajadusele ka ülespandavate laudade arv kuni 24 lauda. Tuleval aastal korraldame mai lõpus ka Põhja-Euroopa meistrivõistlused, sügisel novembris aga taas suur rahvusvaheline Albert Kanepi XI mälestusvõistlus, mis on ka ühtlasi maailma reitinguturniir. Tulge vaatama ja võtke lapsed kaasa, sest lauatennis on lahe!