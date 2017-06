Päästekeskus: et ka peale pühi oleks elu, millest mõnu tunda

Juba homme tähistame üheskoos suve kõige oodatumat püha, kellele võidupüha, kellele jaane.

Lepime kokku, et tähistame seda turvaliselt!? See on väljakutse, me teame, aga tegelikult tähendab see vaid seda, et toimetame oma toimetusi ja laseme ennast lõdvaks ohutult. Enda turvalisuse tagamiseks pole vaja rahamägesid. Tavaliselt piisab sellest, kui teadvustame endale, et tahame pidutseda iprobleemideta.

Pole ju keeruline leida jaanituleks oma aianurgas või maalapil veidi kaugem nurk? Koht, mis asuks eemal kergesti süttivatest asjadest ja eluhoonetest. Meil on valida, kas me teeme tuld ohutult ning saame vabu päevi rõõmsalt nautida või tegeleme nendel päevadel hoopis tuleõnnetuse tagajärgede likvideerimisega. Lihtne valik, kas pole?

Vesi on meie sõber, kui laseme tal seda olla. Jällegi on meil valikud, kas nautida pingevabalt veemõnusid või tegeleda probleemide lahendamisega?! Teame kõik, et suvi on aeg, mil tarbitakse alkoholi ja kiputakse näitama oma hulljulgust. Kas ei võiks seekord teha teisiti? Mõelge hetkeks, teeme seda selle nimel, et ellu jääda?! Et ka peale pühi oleks elu, millest mõnu tunda. Selleks pole vaja midagi muud, kui et keegi ei läheks purjus peaga ujuma ja et veesõidukiga veele minnes on kõigil seljas päästevestid. Jällegi, ei midagi keerulist.

Mõnusaid mälestusi soovides

Teie Lääne päästekeskus

PS meie muusikasoovitus jaanipühade videopleilisti TIGRAN feat KAPATU – VEST PÄÄSTAB VEEST

https://www.youtube.com/watch?v=hWowTS0ggz0