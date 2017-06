Maakaitsepäev toob Lossiplatsile liitlaste soomusautod

Kaire Reiljan

Eelmisel aastal peeti maakonna maakaitsepäeva Lihulas. Foto arhiiv

Võidupüha puhul peetakse maakondlik maakaitsepäev üle hulga aja Haapsalus Lossiplatsil ja sel korral toovad oma tehnikavahendeid näha ka Eesti liitlased.

Maakaitsepäeva kulminatsioon on vabadussõjas langenute mälestussamba juures 23. juunil kl 16, mil algab pidulik võidupüha tseremoonia ja saabub presidendi läkitatud võidutuli.

Tegevust jagub Lossiplatsil aga juba algusega kell 13. Selleks ajaks on end platsile ja serva valmis sättinud turvalisuse kaitsega tegelevad asutused ja organisatsioonid.

Kaitseliit ja kaitsevägi toovad välja oma masinad ja relvad. Esimest korda näeb Haapsalus Eestisse saabunud NATO liitlasvägede masinaid. „Tank küll sel korral siia ei tule, kuid tulevad inglaste soomustatud autod Panther ja VBL,” ütles kaitseliidu Lääne maleva pealik Rasmus Lippur. Mõlemad sõidukid saabuvad Haapsallu koos brittidest meeskonnaga. Lippur lisas, et tema teada pole varem Haapsalus liitlasvägede masinaid rahvale näidatud.

Kalevi jalaväepataljonist, kellega on Lääne maleval head sidemed, saabub võidupühaks Haapsallu soomuk Pasi. Lippuri sõnul on soomuki meeskonnas Läänemaalt pärit ajateenijad.

Peale sõjaväeautode on maakaitsepäeval väljas ka pääste- ja politseiautod. Päästeamet koos korstnapühkijaga õpetab, kuidas õigesti küttekeha ehitada ja puhastada ning kuidas õnnetuse korral kõige kiiremini kustutada tulekahju. Häirekeskus tutvustab, kuidas õnnetusest teatada, nii et abi võimalikult kiiresti kohale jõuaks. Maanteeamet toob maakaitsepäevale „pöörleva auto”, milles istudes saab aimu, mis tunne on õnnetusse sattunud autos olla. Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm räägib, kuidas ohutult metsa ja mere äärde minna. Põhja-Eesti regionaalhaigla saadab Läänemaale oma täisvarustuses ja mehitatud kiirabibrigaadi.

Naiskodukaitse pakub päeva külalistele sõdurisuppi ja Lossiplatsi servas äsja avatud kohvik Krahw on lubanud sel päeval pakkuda võidupühateemalist rooga.

Kell 15.50 saabub Lossiplatsile maakaitsepäeva lipudefilee ja kaitseliidu Lääne maleva, naiskodukaitse Lääne ringkonna, kodutütarde Lääne ringkonna ja noorte kotkaste Lääne maleva ühisüksus ning seejärel algab võidupüha tseremoonia vabadussõja mälestussamba ees.

Maakaitsepäeva tipphetk on Rakveres kaitseliidu võidupüha paraadil Eesti vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi süüdatud võidutule saabumine. Võidutule toovad Läänemaale noortejuhid Edita Luik ja Hellat Rumvolt.

Lossiplatsil antakse tuli üle maavanemale ja omavalitsuste esindajad saavad osakese võidutulest viia oma kodukanti. Koduse jaanilõkke süütamiseks saavad killukese tulest kaasa võtta kõik soovijad.

Maakaitsepäeva on Läänemaal peetud juba aastaid, kuid seni enamasti vallakeskustes. Erandiks on 2013. aasta, mil tähistati üle-eestilist maakaitsepäeva Haapsalus. Lippuri sõnul otsustati tänavu Haapsallu jääda seetõttu, et ka linnas pakkuda rahvale huvitavat tegevust.