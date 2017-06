Kohus mõistis narkoäris süüdistatud Orro õigeks

Kaire Reiljan

Ingvar Orro mõisteti narkosüüdistuses õigeks. Foto arhiiv

Läinud neljapäeval luges kohtunik Piia Jaaksoo Haapsalu kohtumajas ette otsuse, millega kohus mõistis narkoäris süüdistatud Ingvar Orro õigeks.

Prokurör Indrek Kalda süüdistas Orrot selles, et 5. aprillil 2014 omandas ta juba süüdi mõistetud Mikk-Sander Lauberti elukohast edasiandmiseks ja müümiseks suures koguses narkootilist ainet mefedrooni. Süüdistuse kohaselt oli tegemist umbes kümne grammi narkootilise ainega.

Süü tõestamiseks oli kohtule esitatud pealt kuulatud narkojõugu telefonikõnesid, kus kõlas ka Zorroks hüütud Orro nimi. Lauberti ja Orro vahelistes telefonikõnedest jookseb korduvalt läbi raha teema.

Orro on kohtule öelnud, et käis küll Lauberti korteris, kuid ei võtnud sealt mefedrooni, vaid laenas raha. Narkoäris ta end süüdi ei tunnistanud.

Kohtuniku sõnul on tõestamist leidnud küll see, et Orro Lauberti korteris käis, kuid mitte see, et ta oleks võtnud sealt narkootilist ainet. „Kohtule esitatud tõendid näitavad, et Orrol oli võimalus talle süüks arvatav kuritegu toime panna, kuid kas ta seda ka tegi, ei ole kohtule esitatud tõendite pinnalt võimalik tuvastada,” seisab kohtuotsuses. Seetõttu mõistis kohus noormehe õigeks ja jättis ka kohtukulud, mis on üle 1350 euro, riigi kanda.

Prokurör Indrek Kalda ütles pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et kaebab selle kindlasti edasi ringkonnakohtusse. Aega on tal selleks 15 päeva.

Kohtualuse kaitsja Margus Viira oli seda meelt, et nii kaudsete tõendite põhjal nagu nimetatud kohtuasjas ei saa ükski kohtuinstants inimest süüdi mõista. „Kui ringkonnakohus seda teeb, oleks see pretsedent,” ütles Viira.