Valmis Uuemõisa ja Noarootsi vahelise püsiühenduse teostatavuse analüüs (4)

Tarmo Õuemaa

Noarootsi sild on tehniliselt teostatav ja tasuks ehitada Uuemõisast üle Roograhu laidude Tahu külani, seisab eile Lääne maavalitsuses esitletud Noarootsi silla tehnilise teostatavuse analüüsis.

Analüüsi tegi osaühing Skepast&Puhkim vaneminsener Urmas Konsap, kes selgitas, et tegemist ei ole tasuvusanalüüsiga, vaid sellisega, mis hindab ehituslikust vaatepunktist erinevaid alternatiive. Neist osutus parimaks variant, mis kulges Uuemõisast Roograhu laidude Noarootsi poolsaarele Tahu külani.

Selle hinnanguline maksumus oleks kokku 14,4 miljonit eurot, millest sild maksaks 6,9 miljonit, uus tee Tallinna maanteelt Tahu teeni 5,5 miljonit ja Pürksi-Tahu tee rekonstrueerimine ligi 2 miljonit eurot.

See variant lühendaks Haapsalu ja Pürksi vahelist ühendusteed praeguselt 23,2 km-lt 9,8 km-le. Ühenduse pikkus ühest lahekaldast teise oleks 1800 m, kuid et osalt kulgeks tee laidudel, jääks vee kohale vaid 320 m.

Rajada tuleks kaks silda ja laidude vahele truup.

Uuring läks maksma umbes 10 000 eurot. Järgmine samm peaks olema keskkonnamõjude hindamine, mis maksaks juba umbes 30 000 eurot.

Sillaprojekti eestvedaja on Noarootsi vallavalitsus. Haapsalu linnapea Urmas Sukles jäi plaani suhtes skeptiliseks ja leidis, et riigi huvi kulutada 14 miljonit eurot 300 inimesega Pürksi paremaks ühendamiseks Haapsaluga on nullilähedane.