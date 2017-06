Risti linnupark on isahani Eedu valve all

Urmas Lauri

Kalkuniproua on nukker, sest isakalkun Tidi sai hanedelt nüpeldada ja on praegu ravil ega saa emalindudele tantsu lüüa. Foto. Urmas Lauri.

Ristil saavad nüüd lapsed ja muudki huvilised Soo tänaval asuvas linnupargis sulelisi uudistada. Pargis peavad vahti neli hane.

„Kanad-kuked, pardid, haned, kalkunid, vutid, pärlkanad,” loetles linnupargi perenaine Tiiu Tuppuri linnuliike kokku. „Paabulind oli ka, kuid see läks kahjuks ula peale.”

Uhke sabaga lind oli Tuppuritel olnud vaid paar nädalat, siis pääsenud lahtisest väravast välja ja pole tagasi tulnud. „Risti vahel olevat teda nähtud,” lausus perenaine lootes, et lind neile tagasi tuleb. „Tõukanu on hästi palju. Siidikanad, mustad braamad,” toob perenaine Tiiu kanakarjast välja paar pärli.

Erilised sõbrad on perenaisele aga neli hane. Isahani Eedu koos kolme kaasaga on nagu truud koerad perenaisel sabas. Veidi enne kella üht, mil pidi park avatuks kuulutatama, tuli emalindudel tukk peale, suskasid noka tiiva alla ja nii nad püstijalu magasidki. Isakalkuni nimi on Tidi, isapart on Taavi. Tidi, kellele meeldinud emakalkunitele uhket tantsu lüüa, on praegu puuris ravil, sest haned teinud talle tuupi.

„Ta vaeseke on nüüd puuris, veel ei tantsi, aga seisab juba jalgadel,” rääkis perenaine. Kõigil lindudel linnupargis nimesid siiski pole. „Emastel pole nime, aga mees otsustas, et meestel (isaslindudel) peab olema nimi,” nentis perenaine Tiiu.

Äkki tõstis isahani Eedu häält ja susises, kael pikal. Ärgas valvur andis märku sellest, et keegi on tulemas.

Esimesed külalised Mariliis ja Ellinor Lisette astusidki kümmekond sekundit hiljem metsarajalt välule. Haned on maailma parimad valvurid. Paremad kui koerad.

Suvilast linnupargiks

Linnuparki tahavad Tuppurid oluliselt suurendada. „Paabulinnud kindlasti tagasi tuua ja lisada eksootilisi linde,” ütles perenaine ja tõi näiteks aarad. Faasanid on juba tellitud. „Meil on ka kaks pärlkana,” tutvustas perenaine oma hoolealuseid. „Kukk ja kana, nad on nii kokkuhoidvad, nemad on kogu aeg paar.”

Teised kanad sahmerdavat läbisegi. Ühtegi lemmikut ei too linnupargi perenaine välja. „Ühtegi ma ei hakka sööma, ühtegi ei tapa,” kinnitas Tiiu Tuppuri.

Paari aasta eest ostsid Soomes Vantaas elanud Tuppurid Risti servas maja koos suure krundiga. Algul oli kavas see suvilaks pidada, kuid nüüd on nad Risti alalised elanikud. Äriplaaniks oli Tuppuritel hakata kanu müügiks kasvatama.

„Siis said nad aga nii armsaks, et ükski neist ei läinud potti,” naeris perenaine Tiiu.

Kasu on lindudest siiski. Vutte on Tuppuritel praegu 38. „Pidin juurde võtma, sest vutimune tahetakse. Hane- ja vutimunad on minev kaup. Mees pole hanemuna saanudki veel maitsta,” naeris perenaine Tiiu, tuues näite kingsepast, kes paljajalu käib.

Kukk Eedu ja pisike Kaarel

Kanadega koos kasvas ka linnupargi idee. Tõuke andnud selleks aga paari maja kaugusel elav pisike naabripoiss.

„Meil oli suur uhke kukk Eedu,” meenutas linnupargi perenaine. „Tema ema ütles, et poiss ei saa magama minna, kui pole Eedut näinud. Kukk Eedut küll enam elavate kirjas pole, kuid mõtlesin, et miks mitte ühitada enda hobi ja laste huvi.”

Linnupargi avamisele tuli eile ka naabrinaine Raina koos allameetrimeeste Kaarli ja Jaagupiga. Kaarel, kes käis õhtuti kukk Eeduga tõtt vaatamas, sai perenaiselt kingiks uhke rongi. Ja jäätist. Aga jäätist said limpsida kõik, kes olid tulnud avamist uudistama. Oma paarkümmend naabrit lähemalt ja kaugemaist tänavatestki.

Rahvast muudkui lisandus. Hanedel ja partidel tundus asi kontrolli alt väljuvat, nad lõid punti ning sulpsasid tiiki, kus nad end turvalisemalt tundsid. Kalkunid müttasid aiaviljapeenrail. Perenaisel tuleb järgmisel aastal hoopis rohkem suvikõrvitsat maha panna, sest just selle taime lehed paistsid kalkuneile eriti maitsvat.

Lindudega tegelemisel on Tiiu Tuppuril veel teinegi põhjus. Tööl ta ei käi, sest on osalise töövõimega. „Seega oli vaja elu mõte luua,” selgitas linnupargi perenaine.