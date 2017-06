Naised pole rahul saunapäevaga (1)

Kaire Reiljan

Arvo Tarmula foto

Lääne Elu toimetuse poole pöördus haapsallanna, kes kurtis, et pärast uude kohta kolimist on naistele mõeldud saunapäev Haapsalu linnasaunas muutunud naistele ebasobivaks.

„Varem oli saunapäev laupäeval, aga nüüd on pühapäeval. Pühapäeval aga käiakse surnuaial ja kuidas sa lähed pärast sauna surnuaiale,” rääkis naine. Ta lisas, et mitmed teisedki naissaunalised on kurtnud pühapäeva sobimatust saunapäevana.

Sellest kevadest tegutseb linnasaun Haapsalus Kastani tänaval ja ametlikult on meeste saunapäev reedel, naiste oma pühapäeval.

Linnasauna pidava ASi Rannavesi OÜ juht Taavi Käsk ütles, et laupäeval ei saa tõepoolest enam sauna, kuid kõne alla võivad tulla teised nädalapäevad. „Oleme püüdnud paindlikud olla,” ütles ta.

Käsu sõnul on näiteks üks seltskond soovinud saunas käia neljapäeviti. „Päris ühe inimese pärast sauna kütma ei hakkaks, aga viie pärast juba küll,” kinnitas Käsk. Ta lisas, et kui tekib huviliste rühm, võivad nad alati saunapidaja poole pöörduda ja ka muus saunaajas kokku leppida.