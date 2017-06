Marina Kaljurand liitus Lääne ringkonna naiskodukaitsjatega

Toimetanud Urmas Lauri



Marina Kaljuranna liikmepilet. Foto: Ave Proos

15. juunil allkirjastas Naiskodukaitse esinaine käskkirja, millega arvati Marina Kaljurand Naiskodukaitse Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskonna tegevliikmeks, teatas Naiskodukaitse esinaise asetäitja Ave Proos.

Marina Kaljurandi sõnade kohaselt on tal olnud aastaid võimalus panustada Eesti julgeolekusse riiklikul tasandil – diplomaadina, suursaadikuna, viimati välisministrina. Eesti välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika jäävad Kaljurandile väga oluliseks ka edaspidi ning soovin sellesse panustada ka edaspidi.

“Rahvusvaheliselt teen seda rahvusvahelise küberjulgeoleku komisjoni juhina, siseriiklikult – Naiskodukaitse

liikmena,” ütles Kaljurand.

Naiskodukaitsega liitumiseks toob värske liige välja mitu põhjust: “Mul on olnud võimalus jälgida Naiskodukaitse tegevust ja osaleda Naiskodukaitse üritusel. Olen rääkinud organisatsiooni juhtidega ja lihtliikmetega. Viimati kohtusime kevadel Hiiumaa jaoskonna koosolekul, kus rääkisime naiste rollist ühiskonnas. Nägin ja kogesin seda erilist ühtekuuluvustunnet ja pühendumist ühistele eesmärkidele, mis neid naisi ühendab. Neid kõiki, olenemata sellest, kas nad on “muus” elus – kas hambaarstid, vallavanemad, õpetajad või mõne muu ameti esindajad.”

Kaljurannale läheb korda Naiskodukaitse eesmärk – panustada riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse, Eesti riigi ja Eesti inimeste turvalisusesse. “See võib kõlada loosunglikult, aga tegelikult on see väga inimlik – hoolida oma inimestest ja panustada oma riiki, et Eesti riik jääks püsima ning et meie kõigi lapsed ja lapselapsed elaksid veel paremas Eestis,” lisas Kaljurand.

Marina Kaljurand soovib õppida teoorias ja rakendada praktikas oskusi, mida õpetatakse Naiskodukaitses ning mis on kasulikud ja vajalikud igale kodanikule, vahendas Ave Proos.

“Mõtlen tegevust kriisiolukorras, igapäevaturvalisust, esmaabi ja kriisiabi aga ka sõduri baasväljaõpet ning Kaitseliidu tagala toetust. Ja ma soovin teha seda koos Naiskodukaitse naistega,” lausus Kaljurand.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming on väga uhke, et Marina Kaljurand otsustas astuda Naiskodukaitse liikmeks, see on suur kompliment kogu organisatsioonile. “Naiskodukaitse väärtustab iga oma liiget, ent eriti suur heameel on meil selle üle, kui meiega otsustavad liituda inimesed, kelle ühiskondlik aktiivsus on kõrge ja tegevusulatus aukartustäratav,” sõnas Tooming.

Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse läbi Kaitseliidu tegevustes osalemise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise. Praeguse seisuga on Naiskodukaitses ligi 2500 liiget.