Tamme ristmik pandi asfalteerimiseks kinni

Lemmi Kann

Omanikujärelevalve Infragate Eesti ASi esindaja Algis Saar, Lemminkäinen Eesti ASi objektijuht Hardi Riis ja Haapsalu linnavalitsuse ametnik Sirli Vaksmann leppisid kokku, et ristmik suletakse liiklejaile esmaspäevast. Foto: Lemmi Kann

Kuigi ehitaja on ristmiku rekonstrueerimistöödega graafikust veidi maas, algasid täna ettevalmistused ristmiku asfalteerimiseks, nagu on Lemminkäinen Eestiga kokku lepitud.

Neljapäevase seisuga olid torutööd Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmikul peaaegu valmis: valgusfooride kohad paigas, torud-kaablid maas ja „kaevikud” kinni aetud. Sellegipoolest ootas veel terve hulk töid, mis peavad enne asfalteerimist tehtud olema. Nagu ikka, mängib teedeehitusel rolli ka inimlik tegur, tekitades tööd üldjuhulikka juurde.

Torud puhtaks

Nimelt sai Vaksmann juuni alguses kirja, milles kurdab murelik kinnistuomanik, et bussipeatuse juures tema maja lähedalmitte ei voola sajuveed sõiduteelt ära, vaid moodustavad suure sopalombija sellest osa voolab ka tema hoovi. Külmal ajal tekib aga liuväli, mis ulatub kõnniteele. Ristmiku rekonstrueerimise projekt ei näinud sel lõigul ette sajuveekanalisatsiooni uuendamist, kuid linnavalitsuse korraldusel hakati lahendust otsima.

„Tee ja torustik seal all on ehitatud 1976 ja torud on ilmselt viimased paarkümmend aastat korralikult puhastamata. Need torud pesti nüüd läbi ja sajuvesi hakkab jälle ära voolama,” rääkis Vaksmann.

Teine lugu on seotud tammealleega, mis ristmikult Kastani poe poole kulgeb. Vaksmann selgitas, et ehitusele jäi ette tamm Tallinna maantee nurgal, mida ei oleks projekti järgi pidanud maha võtma. „Täpselt tamme kõrvale oli projekteeritud alus valgusfoori tarbeks ja fooripostile jäänuks tamm ette,” selgitas Vaksmann.

Üks kohalik proua oli aga puu mahavõtmisele risti vastu. „Ütles, et tal on kett juba valmis, millega ennast puu külge aheldada ja seda tamme ei tohi mingil juhul maha võtta,” rääkis Vaksmann.

Lõpuks tehti projekt jooksu pealt veidi ümber ja alternatiiviks sai, et foori nihutati veidi, tamm sai aga põhjalikult pügada ja ühelt poolt tuli maa sees läbi lõigata ka juured, sest puu alt jooksevad läbi kaablid. Vaksmann on kahtleval seisukohal, kas puu jääb ellu. „Võib juhtuda, et aasta pärast on see puu surnud ja me peame ta ikkagi eemaldama. Aga proua ütles, et kui puu ise sureb, siis on teine lugu, peaasi et talle on võimalus antud,” seletas Vaksmann.

Asfalt tellitud

Selle nädala alguseks on planeeritud asfalteerimine. Eelmisel kolmapäeval tunnistas Lemminkäinen Eesti, et töödega ollakse graafikust maas. „Viimane sõna aga oli, et hakatakse asfalteerima, ehitaja on asfaldi ära tellinud,” ütles Vaksmann. „Eks tule kaevamistöödel alati ette tõrkeid, mida ei osata aimata. Praegu ollakse nii kaugel, et kõik probleemid on lahendatud ja tuleb ainult ehitada. Tähtaeg on välja lubatud ja nii on,” ütles Vaksmann.

Lemminkäinen Eesti ASi objektijuht Hardi Riis, kes mõni aeg tagasi objekti kolleegilt üle võttis, kinnitas, et lubatud kuupäevad peavad vett. Asfalteerimine tähendab tema sõnul ühtlasi seda, et paariks päevaks suletakse Tamme ristmik liikluseks ja suunatakse ümber ka bussiliiklus.