Riik tellis mandri ja suursaarte vahele jaaniajaks täiendavaid reise

Toimetanud Urmas Lauri



Laevasaba Ruhukülas. Foto: Urmas Lauri

TS Laevad lisab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel jaaniajaks kuus täiendavat reisi mandri ja suursaarte vahele.

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padari andis teada, et kokkuleppel riigiga on lisatud neli täiendavat reisi Virtsus- Kuivastu liinile ning kaks reisi Rohuküla- Heltermaa liinile. „Käesoleva aasta esimese viie kuuga on mandri ja suursaarte vahel liigelnud 53 tuhat reisijat rohkem kui aasta varem ning eelmüük näitab, et suurenenud nõudlus jätkub. Jaaniaja reiside eelmüügis olnud piletid on populaarsematel päevadel ja aegadel välja müüdud. Riik ja laevaoperaator soovivad vastu tulla saarte elanikele ja külastajatele ning seetõttu otsustati lisada täiendavaid reise vältimaks pikki järjekordi sadamates.“

Virtsu-Kuivastu liinil toimuvad lisareisid neljapäeval, 22.juunil kell 15:30 ja 16:40 Kuivastust ning kell 16:05 ja 17:15 Virtsust. Pühapäeval, 25.juunil on lisareisid Kuivastust kell 13:45 ja 15:00 ning Virtsust kell 14:25 ja 15:35.

Rohuküla-Heltermaa liinil lisanduvad ajad on 22. juunil kell 17:45 Rohukülast ja 25. juunil kell 13:20 Heltermaalt. Eelmüük nendele reisidele on avatud Praamid.ee e-keskkonnas.

Kaido Padar tõi välja, et jaaniajal on kõik kuus TS Laevad omanduses ja kasutuse olevat laeva reisijaid teenindamas. Virtsu-Kuivastu liinil teeb liinil olevate parvlaevade Piret ja Hiiumaa kõrval lisareisid parvlaev Tõll ning Rohuküla-Heltermaa liinile lisandub Leigrile ja Tiiule juurde parvlaev Regula.

„Ühtlasi kinnitab TS Laevad, et kokkuleppel riigiga toimub laevaliiklus jaaniajal niikaua kui kõik soovijad on üle viidud ehk vajadusel lisatakse veel reise. Samas palume inimestel võimalusel planeerida oma reisid vähempopulaarsetele aegadele ning soetada eelmüügist piletid,“ lisas Padar.

23.juunil ja 24.juunil toimuvad reisid vastavalt sõiduplaanile.