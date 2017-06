Margus Prangel tutvustab Kirimäel kurgulaulu

Aivo Paljasmaa

Teisipäeva, 20. juuni õhtul kell 7 saab Kirimäe mõisas kurgulaulu kuulata. Vabakutseline näitleja Margus Prangel (pildil) tutvustab huvilistele kurgulaulu olemust ja algtõdesid.

„Olen Eestis ringi rännanud ja selliseid kokkusaamisi ellu viinud üle poolesaja korra,” rääkis Prangel. „Kurgulaulu eesmärk on liikumine harmoonia poole. Sul on rohkem selgust ja hakkad nägema, kust läheb sinu tee.”

Pranglile tutvustas šamanistlikku kurgulaulu kolleeg lavalaudadelt Jan Uuspõld, kes omakorda sai innustust Peeter Volkonskilt, kui too oli Tuva šamaanide juures käinud. „Mina alustasin viie aasta eest. Puutusin kokku ka ühe Ukrainas elava šamaaniga,” meenutas Prangel. „Kahe aasta eest käisin Mongoolia piiri ääres Tuvas. Tegu oli šamanismi 30 000 aasta pidustuste rituaalidega. Stepis põlesid suured lõkked, oli palju sümboleid. Šamaane oli kokku lennanud üle maailma.”

Prangli sõnul tegeleb šamaan elementidega. „Tuli, vesi, tuul… See, mida me ümberringi kehandi silmadega näeme, on illusioon, kaduv maailm, mitte igavikuline päris maailm.”

Kurgulaulu filosoofiast põhjalikumalt kuuleb kohtumisel publikuga. „Ülemhelid on kogu aeg olemas, on tarvis õiget tehnikat, et see kuuldavaks saaks. On põhiheli ja sinna peale hakkavad kostma ülemhelid.”