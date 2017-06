Mais liinile tulnud parvlaev Soela läks juba rikki

BNS

Parvlaev Soela läks oma esimesele liinireisile Sõrult Triiki 1. mail. Foto. Urmas Lauri

Maikuus Sõru-Triigi liinil reisijaid teenindama asunud tuliuus parvlaev Soela läks juba möödunud nädalavahetusel rikki.

"Parvlaevaga Soela on juba laupäeva lõunast liinivedu seoses tehnilise rikkega peatatud. Probleem on laeva juhtimisseadmete rikkes, mis ohutut navigatsiooni ei võimalda," ütles laevaga liini opereeriva Kihnu Veeteed juhatuse esimees Andres Laasma BNS-ile.

Tema sõnul tegeleb rikke kõrvaldamisega laevaehitaja Baltic Workboat, kuid seni seda kõrvaldada ei ole õnnestunud. "Hetkel ei ole võimalik täpset rikke kõrvaldamise aega prognoosida," lisas Laasma esmaspäeva hommikul.

Alates esmaspäeva hommikust on liinil asenduslaevana reisiparvlaev Amalie mis mahutab kuni 10 sõiduautot või ühe raskeveoki, samuti 100 reisijat. "Kuna laev Amalie on Soelast oluliselt väiksem, on liinivedu väga pingeline. Samuti on Amalie kiirus Soela omast väiksem, mistõttu1 võib ette tulla hilinemisi graafikujärgsetes väljumistes," rääkis Laasma.

Riigi tellimusel valminud parvlaev Soela alustas Sõru-Triigi liinil reisijate vedu 1. maist, laevaga opereerib Kihnu Veeteed.

Baltic Workboatsi (BWB) laevatehases spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud Soela on viimane kuuest alusest, mille riik tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames.

Varem on projekti raames BWB-s valminud Abrukaga ühendust pidav parvlaev Abro ja Ruhnu liini teenindav parvlaev Runö, Kihnu, Manija ja mandri vahet sõitev Kihnu Virve ning Vormsi ja mandri vahet sõitev Ormsö. Lisaks on ehitatud Prangli ja mandri vahet sõitev parvlaev Wrangö, mille ehitas Reval Shipbuilding.

Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi raha toel ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest, kokku läks laev maksma 9,4 miljonit eurot.

Laeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Laevale on nimi pandud konkursi tulemusena, mille korraldasid Hiiu ja Saare maavalitsused, kus omavahel kokku lepiti, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime. Soela on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on laeval 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme. Laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.

