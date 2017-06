Haapsalus varastati mobiiltelefon, Kullamaal kakeldi

Toimetas Lemmi Kann

Eelmise nädala kolmapäeval teatati politseile, et Haapsalus on meesterahva jaki taskust varastatud mobiiltelefon Q236620 Black CAT S40, mille IMEI kood on 351931072242895.

Tekitatud kahju on 300 eurot.

Pühapäeval sai politsei teate, et Kullamaa vallas lõi talu õuel 39-aastane mees talle tuttavat 33-aastast meest, kes sai viga.

Mõlema juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlust ja asjaga tegeleb Lääne Ringkonnaprokuratuur.