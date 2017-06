Fotogalerii: kunstikooli keldris näeb töökate ja andekate lõputöid

Tarmo Õuemaa

Haapsalu kunstikooli 34. lend, neli õpetajate hinnangul erakordselt töökat ja andekat neidu, tegi lõputöödest näituse, mille mõni töö võib panna kadestama ka kunstiülikooli tudengeid.

Mona Liinat, Riina Reiners, Marlene Schwindt ja Cahra Krikk panid näitusele nimeks „Hiliste tundide hiilgus”. „Nimi viitab sellele, et nemad olid need, kes olid koolimajas õhtuti viimased, ja neid tuli sealt õhtupimeduses välja ajada,” ütles kunstikooli direktor Marika Aedviir.

Näitusetöid jagus nii kooligaleriisse kui ka keldris asuvasse võlvigaleriisse. Kooligaleriis oli silmapaistev Schwindti maalitud Haapsalu vaade. „Ääretult meisterlik ja täpne töö. Täitsa uskumatu, kui mõelda, et selle on maalinud 15aastane,” kiitis Aedviir. „Mulle meeldib kõige rohkem teha realistlikke, värvilisi maale. Mulle meeldib ka vaadata selliseid töid detailselt,” ütles Schwindt. Kooligaleriist võeti lõpetajate tööd küll juba maha, aga hämaras võlvigaleriis saab neid vaatamas käia veel ka tuleval nädalal.

Võlvigaleriis võtab külalisi vastu Liinati lõputöö, suurepäraselt viimistletud pistoda, millele on tüdruk nikerdanud peene luust pea, valanud ise kaitseraua ja viimistlenud tera. „Mona lõputööde kaitsmisel oli retsensendiks Urmas Lüüs, kes on Eesti kunstiakadeemia ehtekunsti osakonnas õppejõud. Tema ütles küll, et oleks tal ka esimesel kursusel nii andekad tudengid, kui on siin põhikooli lõpetav tüdruk,” rääkis Aedviir.

Cahra Krikk tegi oma lõputööks keraamika – Aafrika loomadega ja aafrikapärased värvilised taldrikud.

Reinersi tööd võivad haprama närvikavaga vaataja ööune ära rikkuda, sest need on üsna grotesksed ja fantastilised olendid. Tema tööd jutustavad lugusid. „Riina on koomiksifänn ja oskab suurepäraselt inimfiguure,” ütles direktor.

„See lend jõudis neljandaks kursuseks ka portreede ja käteni. Need on kõige keerulisemad. Kõik jõudsid läbi käia,” rääkis Aedviir. „Enamiku aega oli nende juhendaja Elis Saareväli ja viimasel poolel aastal Indrek Jets. Mõlemad kiitsid, et tüdrukud on töökad, pühendunud ja väga andekad. Aga andekus on üks osa. Töökus annab teise poole juurde.”

Schwindt käis kunstikoolis kaheksa aastat. „Väiksena joonistasin palju ja tulin esimeses klassis rõõmuga kunstikooli,” ütles ta. „Kool on andnud palju kogemusi. Koju ei osta lihtsalt õlivärve ega hakka proovima. Siin saab proovida ka metalli ja saviga töötamist.”

Kuigi kunstikool sai läbi, on usinad ja andekad tüdrukud juba õppejõududega kokku leppinud, et saavad ennast ka edaspidi seal täiendada. „Kõik tahame tagasi tulla ja end edasi arendada. Siiamaani tuli tundides kindlaid asju teha. Nüüd saame ise valida, mis suunda ja millal,” ütles Schwindt.

Fotod Arvo Tarmula