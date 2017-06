Haapsalu paarid võitis üle-eestilise tenniseturniiri

Vello Kuhi

Igor Nudelman ja Kelly Veske. Foto erakogu

Eesti segapaarismängu turniiril Mixtuur, mis toimus Haapsalus, saatis edu meie mängijaid.

Turniir peeti kolmes tugevusliigas. Kõige tugevamas ehk plaatinaliigas tulid esikohale Kelly Veske – Igor Nudelman, kes saavutasid kolm võitu ja ainult ühes mängus pidid tunnistama vastaste paremust. Järgmises tugevusgrupis, kuldliigas meie mängijaid edu ei saatnud, see-eest hõbeliigas tuli samuti turniirivõit. Marelle Saar – Innar Mäesalu kaotasid küll alguses ühe tasavägise mängu, kuid hiljem finaalgrupis alistasid otsustavates mängudes kõik vastased ja turniirivõit oli veenev.

Veel näitasid meie mängijatest head mängutaset Katrin Meriloo – Hindrek Rank, Anu Kikas – Ken Rakki, Kaja Ladva – Pait Teesalu ja nüüd Tallinnas resideeruvad, kuid Haapsalus tennisemängu alustanud Karin Kanepi – Mikk Mikker.

Tennisesuvi kogub hoogu, pärast jaanipäeva 26.-30. juunil toimub Krahviaia tenniseväljakutel tennise suvelaager lastele. Juuli kõik nädalavahetused on kaetud üle-eestiliste noorte ja täiskasvanute turniiridega millest suurimad on Eesti III liiga ja Eesti Rotary klubide meistrivõistlused 1.-2. juulil, üleriigilised lasteturniirid 8.-9. juulil, X Krahviaia Paarikas 15.-16. juulil ning Eesti noorte GP, Valge Daami noorteturniir PT18 17.-18. juulil. Augusti esimesel nädalavahetusel, 5.-6. augustil korraldame aga juubeliturniiri peretennises. Juba 30. korda toimub Haapsalus Valge Daami pereturniir (mitteametlikud Eesti meistrivõistlused peretennises), kus nende aastate jooksul on mänginud paljud endised, praegused ja tulevased Eesti tippmängijad.