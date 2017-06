Täismahus: uus maaomanik pani Ramsi poolsaare tipu kinni (13)

Urmas Lauri

Ramsi poolsaare tippu enam autoga ei pääse, sest Ramsholmi kinnistu omanik on talle kuuluva tee väravaga sulgenud.

„Seis on selline, et sügisest on kinnistul uus omanik, kes pani kinni temale kuuluva tee,” ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja lisas, et Ramsi tipus on vallale kuuluv avalik puhkekoht, kuhu pole kellelgi võimalik autoga sõita.

„Tahaks kuradeid hästi palju öelda,” ütles Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets. „See on Noarootsi inimestele väga tähtis koht. Kahjuks hakkab minema mereäärega nii, et iga uus omanik paneb mere kinni.”

Uued olud

29 hektari suurune kinnistu Ramsi tipus kuulub praegu ärimees Priit Kotkasele ja tema abikaasale. „Kogu poolsaare tipp on ühe talu maad. Selle erandiga, et tagatipus on punaarmee kunagine prožektorijaam, millest on praegu järel vaid hunnik telliseid.” Ramsholmi talu maad ümbritsevad poolehektarilist Ramsi puhkekohta ja kahe meremärgi umbes saja ruutmeetri suurusi kinnistuid.

„Need on minu hooviväravad,” ütles mullu sügisel Ramsholmi kinnistu ostnud Priit Kotkas teele püstitatud väravate kohta. „Eks ta ole uus ja harjumatu. Aga külainimesed on rahul, see lõputu paraad on lõppenud.”

Vallavanem pole tee sulgemisega rahul. „Seda on kasutanud kalamehed, inimesed on maasikal ja piknikul käinud, seal [Ramsi poolsaare tipus] on talguid teinud nii Einby küla kui ka vald,” selgitas vallavanem Lepp.

Kinnistu ostmise järel hakanud uus omanik seda korrastama. „Avastasin, et mingi käsitööline on jämedaid kadakaid maha võtnud, ladvad kadastikus laiali loopinud. Kogu rannamets oli peldik, lõputu hunnik alkoholipudeleid, ATV-mehed ja krossimehed olid rajad sisse sõitnud,” kirjeldas Kotkas.

Lepp ütles, et vald on uuele omanikule saatnud kirja ja pakkunud välja, et see sõlmiks Noarootsi vallaga tee avaliku kasutamise lepingu. „Ta ei ole nõustunud,” nentis Lepp.

Kotkas ütles, et tõepoolest polnud ta lepingu sõlmimisest huvitatud. „Mina kallasrada kinni ei pane, mul on lahti ka jalgvärav. Kes tahab jalutada, käigu,” kinnitas Kotkas.

Vallavanem Lepp selgitas, et Ramsholmi kinnistut läbiv tee on valla üldplaneeringus. „Me oleme seda teed kogu aeg remontinud ja korras hoidnud. Detailplaneeringuga on ta määratud kui avalik tee,” ütles Lepp. „Jäi aga välja märkimata. Selliseid teid on küll ja küll.”

Laidmetsa sõnul on probleemi tekitanud kunagine riigi möödalaskmine: maid tagastati nii, et juurdepääsuteedele ei seatud servituute.

Lepa sõnul on Ramsholmi probleem suurem. „Paremal on eratükke,” viitas vallavanem Ramsi poolsaare paremal kaldal paiknevaile väikestele kinnistutele.

„Need on vanad roostikutükid,” nentis Ramsholmi omanik. „Mingit probleemi pole, ma ei takista kohalikke, ei sealseid maaomanikke ega valda.”

„Meie pakume järgmise kirjaga uuesti. Kui keeldutakse, siis peame volikogu otsusega seadma sundvalduse,” selgitas Lepp.

„Mina ei ole piiranud valla ligipääsu,” ütles maaomanik. „Seadust tunnen, mul on asjaomane haridus. Kui räägime sellest, et me tahame minna autoga vaadet nautima, siis oleks see Eesti kohtupraktikas esimene kord. Juristid ütlevad, et avalikku huvi, mille alusel teele sundvaldus seada, ei ole.”

Lasnamäe kalamehed

Viimastel aastatel suurenenud huvi Ramsi tipu vastu põhjendab Kotkas tõsiasjaga, et kalastamine Österby sadamasse tehti tasuliseks ning kalamehed ründasid tasuta kohta Ramsi tipus. „Kui ma oma talu väravat ehitasin, saatsin päeva jooksul 50 autot tagasi. Mina ei taha Lasnamäe meeste viinapudeleid koristada. See ei ole nii, et kõik Sidorovid üle ilma sõidavad üle minu maa. Österbys on sadam, mingu sinna,” ütles Kotkas.

„Kuna eelmine peremees polnud 25 aastat [Ramsholmi kinnistul] käinud, oli ta stiihilisse kasutusse läinud,” ütles Kotkas. „Eks olnud inimesed sellega harjunud, kuid nüüd on uued olud, see vajab harjumist.”

„Keset küla on mul plats, annaks selle avalikuks kasutamiseks,” ütles Kotkas. Küla keskel on Ramsholmi omanikul veel üks kinnistu, 11,4 hektari suurune Voosi kinnistu. „Seal saab teha parkla, paate vette lasta, pakun seda neile,” arutles Kotkas.

Ramsi tipp

Ramsholmi 28,82 ha

Ramsi puhkekoht (Ramsi vaatlusposti maa 0,55 ha)

Ramsi päevamärk nr 444 (94 m²)

Ramsi päevamärk nr 443 (99 m²)

Koht Ramsholmis tagastati Rootsis elanud Aleksander Zeisigile 1996. Vanahärra surma järel läks maa tema pojale ja miniale. Mullu novembrist kuulub Ramsi tipp Priit Kotkase ja Signe Kotkase ühisomandusse.

Fotod: Urmas Lauri