Tudengid uurivad Karuse kirikut

Kaie Ilves

Karuse kirik. Urmas Lauri foto

Tulevast esmaspäevast algavad Karuse kirikus uuringud – Läänemaa ühe vanema pühakoja altarit ja kantslit uurivad kunstiakadeemia tudengid.

Uuringud on osa kunstiakadeemia arheoloogia, muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna üliõpilaste praktikast.

„Kolm-neli seltskonda on korraga kohal. Kokku 30-40 inimest,” ütles Karuse Püha Margareeta koguduse diakon Meelis Malk.

Karuse kiriku uuringud on osa teadusprojektist, mille eesmärk on üle vaadata puunikerdaja Christian Ackermannile omistatud tööd. Karusel uuritakse altarit ja kantslikujusid, mis on tõenäoliselt Ackermanni (17.-18. saj vahetus) looming. Sama projekti osana uuriti ka Martna kirikut.

19-22. juunil uuringute ajal on kiriku uksed huvilistele avatud.