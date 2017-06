Nõva pood vahetas omanikku

Kaie Ilves

Üle 20 aasta Nõval poodi pidanud Helve Laitamm müüs kaupluse maha. Arvo Tarmula foto

Laimi poe uus omanik on Nõva suitsukalaärimees Aivar Oruste.

„Aeg sai täis. Pensioniaastad ammu käes. Mõtlesin, et aitab küll,” ütles Laitamm. Oma ettevõtte müüs Laitamm tingimusel, et olgu söögikohaga kuidas tahes, aga pood peab Nõvale jääma. Paarikümne kilomeetri raadiuses kauplust ei ole.

Laitamm on Nõval poodi pidanud 1990. aastate keskelt. Esialgu avas ta endise meiereihoone teisel korrusel pisikese baari, hiljem laiendasid tegevust alla. Uus omanik peab omakorda laiendamise plaane.

„Ripun siin lae ja põranda vahel. Võtan riiuleid lahti. Eesmärk on iga päev midagi muuta,” ütles Oruste. Mõne tunni pärast oli ta juba teel Laheotsa tallu kaupa tooma. Kuigi plaanis on muudatused, kinnitas Oruste, et pood sellepärast ühtegi päeva kinni ei ole.

Orustele kuulub pood 10. maist. „Ettevõte, maja, kõik,” ütles ta. Täpsemalt sai poest ja söögikohast Orustele kuuluva ettevõtte Kalasaba tütarfirma. Oruste võttis üle ka poemüüjad, kes töötavad uue omaniku käe all edasi. Suviti Peraküla rannas seitse aastat suitsukala müütanud Oruste ütles, et otsis võimalust tegutseda aasta ringi. See tekkis, kui senine poepidaja koduseks jäi.

Esimesena muutis Oruste poe lahtiolekuaega. Kui varem oli kauplus avatud kella viie-kuueni, siis nüüd üheksani õhtul. „Suvel jääb nii, talvel ehk nii kaua ei ole,” ütles Oruste. Poe suve- ja talvemüügil on vähemalt kolmekordne vahe. Püsielanikke on Nõval üle kolmesaja, turiste käib suvel seal tuhandeid. Ka söögikoht on seni lahti olnud vaid suviti. „Soov ja unistus on, et ta oleks lahti aasta ringi. Vähemalt lõunasööki võiks saada ka talvel,” ütles Oruste.

Ka võiks kohvik näiteks nädalavahetustel olla lahti õhtuti kauem, et nõvakad ei peaks linna kohvikusse sõitma. Esialgu on Oruste tekitanud istumisvõimaluse maja ees. „See on väga popiks saanud. Rahvast on väljas rohkem kui sees,” ütles Oruste. Paari nädala pärast saab hoovil valmis terrass. Poe juurest hakkab saama ka Kalasaba suitsukala.

Orustel on plaanis laiendada kaupluse sortimenti. „Rahvas peaks saama kohalikku kaupa kohapealt, näiteks Rannarootsi lihatooteid ja Dirhami kala,” ütles Oruste. Seni ei ole Nõva poest saanud šokolaadi, sest poes oli nii soe, et see läinuks pehmeks. „Ainult karamellkommi sai, aga nüüd õnnestus panna poesaali jahutus,” ütles Oruste.

Poe teisel korrusel asuv saja kohaga saal on kasutatav peo- ja peielauapaigana.