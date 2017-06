Haapsalu kunstikool avas hoovigalerii

Kaie Ilves

Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir hoovigaleriis. Arvo Tarmula foto

Vastrenoveeritud hoovigalerii on Haapsalu kunstikooli kolmas kunstisaal võlvi- ja peamajagalerii kõrval.

Haapsalu kunstikooli direktori Marika Aedviiru sõnul on näituseaega võimalik suveks broneerida veel võlvigaleriis. Majagalerii ja hoovigalerii kõik ajad on suve lõpuni täis.

Vastavatud hoovigalerii asub 19. sajandist pärit hoones, kus kunagi tegutses limonaaditehas, mida ei tunne pärast pool aastat kestnud remonti äragi. „Ei osanud teda nii ilusana näha küll,” märkis Aedviir. Limonaaditehase varemeis tegutses vahepeal loomekeskus, mille töös Aedviir osales. Nüüd on hoone saanud peale katuse ja alla põranda, ette korralikud uksed. Vanad paekiviseinad on säilitatud ja laetalad taastatud.

„Mõni ütleb, et isegi parem kui linnagalerii, aga lõpuks ometi on meil üks suur saal, kuhu mahub palju rahvast. Saab korraldada näiteks töötube. See on kõikide võimaluste maa. Ole aga mees ja tegutse,” ütles Aedviir.

Aedviiru sõnul võiks ju taaselustada ka limonaadi tegemise. Hoovigalerii on kasutusel vaid suviti, sest hoones kütet ei ole, aga näitusepinda andis ta tublisti juurde. Selleks suveks on kõik ajad broneeritud. Avanäitusel eksponeerivad oma loomingut Hanko harrastuskunstnikud, kes on Soome 100. sünnipäevaks kokku pannud näituse Soome tuntud kunstnike kopeeringuist. Iga maali juures on foto originaalist ja selle loonud kunstniku tutvutus. „Kuigi nad ise nimetavad end harrastuskunstnikeks, on looming väga professionaalne,” märkis Aedviir. Mõne töö kallal on autor töötanud lausa paar aastat.

Soomlaste maalid jäävad näitusele juuni lõpuni. Siis vahetab need välja Haapsalus sündinud ja elava kunstniku LexZoozi maalinäitus. LexZooz on õppinud monumentaalmaali Peterburi tööstuskunsti akadeemias. Mullu sügisel äratasid tähelepanu LexZoozi seinamaalingud Krimmi holmil kalakombinaadi varemeis.

Augustis näeb hoovigaleriis Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli sepaeriala õpilaste näitust.

Laupäeval avas kunstikooli peamaja galeriis oma näituse „Femalelife” Haapsalu kunstikooli vilistlane Helena Karp. Karp lõpetas kunstikooli 1990. aastal ja hakkas kunstiga taas tõsisemalt tegelema kolm aastat tagasi. „Kui sulle on antud anne, tuleb seda kasutada ja mitte ainult iseenda, vaid ka teiste rõõmuks,” möönab Karp näituse tutvustuses. Sellest äratundmisest ongi sündinud viimaste aastate tööd. Kunstikoolis eksponeerib ta 2016. ja 2017. aastal loodud punamustvalgeid segatehnikas töid, mille sotsiaalkriitilist sõnumit võimendavad pealkirjad „Totaalselt naiselik – perfektsed punased huuled, väljendusrikkad silmad”, „Kõrged kontsad – lähemale taevale”, „Juveelid lisavad väärtust” jt. Näitus on lõbus ja mõtlemapanev. „Kõigil läheb nägu naerule ja lapsedki jäävad vaatama,” ütles Marika Aedviir. „Femalelife” on avatud 1. juulini.