Uus maaomanik pani Ramsi tipu kinni

Ramsi poolsaare tippu enam autoga ei pääse, sest Ramsholmi kinnistu omanik on talle kuuluva tee väravaga sulgenud. Foto: Urmas Lauri

„Seis on selline, et sügisest on kinnistul uus omanik, kes pani kinni temale kuuluva tee,” ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja lisas, et Ramsi tipus on vallale kuuluv avalik puhkekoht, kuhu pole kellelgi võimalik autoga sõita.

„Tahaks kuradeid hästi palju öelda,” ütles Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets. „See on Noarootsi inimestele väga tähtis koht. Kahjuks hakkab minema mereäärega nii, et iga uus omanik paneb mere kinni.”

29 hektari suurune kinnistu Ramsi tipus kuulub praegu ärimees Priit Kotkasele ja tema abikaasale. „Kogu poolsaare tipp on ühe talu maad. Selle erandiga, et tagatipus on punaarmee kunagine prožektorijaam, millest on praegu järel vaid hunnik telliseid.” Ramsholmi talu maad ümbritsevad poolehektarilist Ramsi puhkekohta ja kahe meremärgi umbes saja ruutmeetri suurusi kinnistuid.

„Need on minu hooviväravad,” ütles mullu sügisel Ramsholmi kinnistu ostnud Priit Kotkas teele püstitatud väravate kohta. „Eks ta ole uus ja harjumatu. Aga külainimesed on rahul, see lõputu paraad on lõppenud.”

Vallavanem pole tee sulgemisega rahul. „Seda on kasutanud kalamehed, inimesed on maasikal ja piknikul käinud, seal [Ramsi poolsaare tipus] on talguid teinud nii Einby küla kui ka vald,” selgitas vallavanem Lepp.

Küla keskel on Ramsholmi omanikul veel üks kinnistu, 11,4 hektari suurune Voosi kinnistu. „Seal saab teha parkla, paate vette lasta, pakun seda neile,” arutles Kotkas.

