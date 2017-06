Omavalitsused lõid Lääne-Eesti arenduskeskuse (1)

Kaire Reiljan

Kullamaa vallavanem Jüri Ott juhib äsjaloodud Lääne-Eesti arenduskeskuse nõukogu. Foto: Urmas Lauri

Põhja-Läänemaa omavalitsused asutasid Lääne-Eesti Arenduskeskuse, mis võtab üle nii praegu tegutseva Läänemaa arenduskekuse kui ka maavalitsuse arendusosakonna ülesanded.

Asutajate hulgas on kõik kaheksa Läänemaa koosseisu jäävat praegust Põhja-Läänemaa omavalitsust.

Sihtasutuse 11liikmelises nõukogus sai viis kohta Haapsalu-Ridala ja sama palju kohti ka tulevane Lääne-Nigula vald. Üks koht nõukogus kuulub Vormsile.

9. juunil peetud sihtasutuse nõukogu esimesel koosolekul kinnitati nõukogu esimeheks Jüri Ott ja aseesimeheks Urmas Sukles.

Esimesel nõukogu koosolekul otsustati teha ka Lääne maavanemale ettepanek ühendada äsjaloodud Lääne-Eesti Arenduskeskusega praegu tegutsev Läänemaa Arenduskeskus (LAK). Lääne maasekretäri Kristel Jupitsa sõnul peab ühendamiseks nõusoleku andma vabariigi valitsus.

Loodud sihtasutuse eesmärk on toetada omavalitsuste konkurentsivõime suurendamist, aidata kaasa säästlikule ja jätkusuutlikule arengule ning algatada ja ellu viia selleks vajalike tegevusi.

Kristel Jupits selgitas, et sisuliselt jätkab loodud sihtasutust seda tööd, mida LAK on seni teinud ettevõtluse poolel ning sellel lisanduvad maavalitsuse arendusosakonna ülesanded. „Ühendamise eesmärk on see, et olemasolev teave kaduma ei läheks ja riik saaks pärast maavalitsuste kaotamist oma tedamised ja ülesanded üle anda,” ütles Jupits.