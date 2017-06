Ivari Padar: Eesti on täiendavateks puhkepäevadeks küps

BNS

Foto: Toomas Tatar

Sotsiaaldsemokraatide hinnagnul peaks edaspidi andma inimestele täiendavaid puhkepäevi juurde juhul, kui riigipüha langeb nädalavahetusele.

„Aeg on küps selleks, et teha Eestisse puhkepäevi juurde," ütles neljapäeval riigikogu põhiseaduskomisjonis nimetatud ideed toetanud Ivari Padar. "Selle ideega tasub edasi minna. Kui kalendrisse vaadata, siis mõnel aastal tähendaks vastav otsus kas kahte-kolme vaba päeva, mõnel aastal ühte."

Põhiseaduskomisjonis oli arutelu all enam kui tuhat allkirjaga kollektiivne pöördumine, mis teeb riigikogule ettepaneku muuta seadust nii, et kui rahvuspüha või riigipüha langeb laupäevale või pühapäevale, saaksid inimesed lisapuhkepäeva. Samuti taotlevad pöördumise algatajad ülestõusmispühade teise püha muutmist riigipühaks. Uute puhkepäevade tuleku kasuks räägib Padari sõnul see, et kümned tuhanded eestlased elavad võõrsil.

"Ajal, mil meie inimesi lahutavad kilomeetrid ja kontinendid, võimaldab see samm lihtsamalt perekondi ja lähedasi kokku viia ja inimesi oma juurte juurde tuua," rääkis Padar. "Sellel, et sugulased ja sõbrad saavad aastas paaril korral koos olla, on laiem positiivne mõju, mida ei ole mõtet rahasse panna."

Padari sõnul on ta kindel, et mõne nädalavahetuse pikendamine täiendava puhkepäevaga ei ohusta meie majanduskasvu ega SKT-d. "Kui inimesed on rõõmsamad ja puhanumad, teevad nad ka meelsamini tööd. Piltlikult öeldes teevad nad need vabad päevad tasa,“ sõnas Padar.

Tema väitel ei ole SKT-l ja tööaja pikkusel otsest seost. Kuigi Eestis on vähem riigipühasid kui Saksamaal, on Eestis aastane keskmine töötundide arv töötaja kohta tervelt 35 protsenti suurem kui Saksamaal, lisas Padar.

Täiendava puhkepäeva puhul on ka majanduslikus plaanis nii võitjaid kui kaotajaid. Kuna osa ettevõtlusest – majutus, toitlustus, transport ja kaubandus – tegutseb edasi, on inimestel rohkem aega tarbimiseks ja kulutamiseks.