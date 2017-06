Fotogalerii: Haapsalu lapsed meisterdavad Eesti juubeliks tuhat plastlille

Tarmo Õuemaa, Arvo Tarmula

Haapsalu noorte huvikeskuse suvelaagri lapsed saavad täna valmis tuhat kunstlille, mis pannakse reedel välja Rannarootsi kaubanduskeskusesse ja jäävad sinna terveks suveks.

Kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla sõnul saab õitest installatsioon „Tuhande õie aed“. „Oleme väga plussis. 860 õit juba ripub ja mõne tunni pärast on tuhat täis,“ ütles ta täna hommikul kell 11.

Täna meisterdab lilli tosin last. Kokku on oma panuse andnud umbes 30 last, rehkendas Haapsalu noorte huvikeskuse noorsootöötaja Katrin Nuuter.

12-aastane Karlis Lõps teeb lilli neljandat päeva. „Kõigepealt joonistan kile peale lilleõie ja mustrid. Siis värvin õie ära ja lõikan selle kilest välja,“ selgitas ta. „Nüüd tuleb õis kuuma veega üle valada, et ta saaks õige vormi.“ Edasi tuleb õie keskele naaskliga varre jaoks auk teha, teipida puuvarda üks ots, et see jääks õie keskele pidama ja lõigata varre jaoks kilest leht. Ühe õie tegemine võtab poisi sõnul aega viis minutit.